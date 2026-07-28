Оренбуржец получил 20 лет за подготовку подрыва командира воинской части

Уроженец Оренбурга Аман Кульсиитов* получил 20 лет лишения свободы за подготовку теракта в Ростове-на-Дону. Суд установил, что он планировал взрыв командира воинской части ВС РФ по заданию украинской разведки. Об этом сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

Суд вынес приговор Кульсиитову*, внесённому в перечень террористов и экстремистов. Первые пять лет назначенного срока он проведёт в тюрьме. Материалы дела указывают, что с мая по 25 сентября 2023 года мужчина и представители Главного управления разведки Минобороны Украины создали организованную группу. Следствие считает, что её целью было убийство одного из командиров российской воинской части с помощью взрыва.

Для подготовки нападения Кульсиитов*, как установили правоохранители, отправился в Ростов-на-Дону. Там он должен был снять жильё и собрать информацию об объекте, который планировалось атаковать. Позже фигурант добрался до тайника, где, как он полагал, находилась взрывчатка. Однако настоящее устройство к тому моменту уже заменили на муляж сотрудники силовых структур.

После получения предметов мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям о государственной измене, подготовке террористического акта, а также незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Суд признал Кульсиитова* виновным и назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Ранее в Калужской области силовики возбудили уголовное дело против местного жителя, которого заподозрили в подготовке преступлений террористической направленности и государственной измене. Мужчина намеревался передать украинским формированиям беспилотники и содействовать проведению атак.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.