ФСБ задержала жителя Калужской области, готовившего теракты по заданию Киева

В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в подготовке к террористической деятельности и государственной измене. Мужчина планировал передать украинским формированиям беспилотники и помочь в организации атак. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Следственное подразделение УФСБ России по Калужской области возбудило уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению, организации деятельности террористической организации и государственной измене. Мужчина самостоятельно вышел на связь с представителями украинских формирований и выразил готовность оказывать им содействие.

По версии следствия, подозреваемый намеревался передать ВСУ беспилотные летательные аппараты, а также участвовал в подготовке возможных терактов на территории Калужской области. Кроме того, в ФСБ заявили, что мужчина фотографировал военные объекты и собирал беспилотники, которые планировалось использовать для разведывательных целей. Материалы дела переданы для дальнейшего расследования.

Ранее в Иванове суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 22-летнего местного жителя, которого обвинили в публичной поддержке запрещённой в России террористической организации. В 2024 году обвиняемый разместил в Telegram комментарий, который правоохранители расценили как поддержку деятельности организации, признанной террористической и запрещённой на территории России.