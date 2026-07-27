Суд в Иванове арестовал мужчину по делу о поддержке террористической организации

Октябрьский районный суд Иванова отправил под стражу местного жителя, обвиняемого в поддержке запрещённой террористической организации. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Суд удовлетворил ходатайство следователя УФСБ России по Ивановской области и избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

По версии следствия, 22-летний житель Иванова в 2024 году разместил в Telegram комментарий в поддержку деятельности организации, признанной террористической и запрещённой в России.

Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Санкция статьи предусматривает от 5 до 7 лет лишения свободы, а также запрет занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 5 лет.

Ранее в Кемеровской области 17-летнего жителя Белово приговорили к четырём годам лишения свободы в воспитательной колонии по делу о финансировании терроризма. По данным Следственного комитета, подросток переводил деньги через функцию платных реакций в мессенджере. Суд признал его виновным по статье о финансировании терроризма.