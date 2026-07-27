Жителя Сахалина арестовали по делу о призывах к терроризму

На Сахалине задержали 59-летнего местного жителя, которого подозревают в публичных призывах к терроризму и другим противоправным действиям. Следствие объединило несколько уголовных дел в одно производство. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Следователи считают, что в период с февраля 2022 года по октябрь 2023 года подозреваемый размещал в социальных сетях публикации с призывами уклоняться от прохождения военной службы, дезертировать, а также препятствовать деятельности органов власти в сфере обеспечения безопасности страны.

Кроме того, по версии следствия, в апреле 2025 года мужчина разместил видеоролик, содержащий призывы к терроризму. Все материалы объединили в рамках одного уголовного производства. Сейчас сотрудники СК продолжают собирать доказательства, проверяют обстоятельства произошедшего и устанавливают детали предполагаемых преступлений. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Кемеровской области суд вынес приговор 17-летнему жителю города Белово по делу о финансировании запрещённой террористической организации. Подростку назначили четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.