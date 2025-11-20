Россия и США
20 ноября, 12:35

Суд приговорил к 25 годам Серебрякова* за подрыв машины офицера в Москве

Евгений Серебряков*. Обложка © Life.ru

Второй Западный военный суд приговорил к 25 годам годам лишения свободы Евгения Серебрякова*, признанного виновным в подрыве автомобиля Land Cruiser, принадлежавшего российскому офицеру. Обвинение просило приговорил его к 28 годам.

Евгений Серебряков* в зале суда. Видео © Life.ru

«С учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры города Москвы суд он осуждён к 25 годам колонии строгого режима, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, со штрафом в размере 1 миллиона рублей», — говорится в заявлении столичной прокуратуры.

Суд установил, что Серебряков* действовал в составе организованной группы: приобрёл взрывчатку, вёл слежку за двумя потенциальными жертвами, а затем изготовил и подложил под днище Land Cruiser кумулятивное взрывное устройство 24 июля прошлого года. Взрыв причинил тяжкие травмы офицеру и его супруге, повредил шесть автомобилей.

Подрывник сбежал в Турцию, но в тот же день был задержан. Заказчики предлагали ему 20 тысяч долларов и украинский паспорт в качестве вознаграждения за совершённый теракт.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов.

Никита Никонов
