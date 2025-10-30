Серебряков* хранил бомбу для подрыва офицера МО в Битцевском лесу под меткой Z
Евгений Серебряков*. Обложка © Telegram / Следком
Обвиняемый в подрыве автомобиля с полковником Минобороны на севере Москвы Евгений Серебряков* хранил взрывчатку и комплектующие для самодельного взрывного устройства в тайниках в Битцевском лесу, следует из материалов суда.
Согласно документам, Серебряков* заранее приобрёл компоненты по указанию куратора, с которым встречался в Стамбуле. На эти цели ему передали 1,4 тысячи долларов. На деньги были куплены взрывчатые вещества, GSM-модули для дистанционной активации, электродетонаторы, светодиоды, а также компактные видеокамеры с передачей сигнала по Wi-Fi.
Изначально детали для СВУ он держал в тайнике у деревни Ольховка в Рузском районе Московской области. Позже, по указанию кураторов, перенёс закладку в Битцевский лес.
«Серебряков* поместил в коробку из-под молока взрывчатые вещества и технические устройства, спрятал её в глубине дерева и обозначил место меткой в виде буквы Z», — говорится в материалах дела.
Напомним, 24 июля 2024 года на севере Москвы подорвали автомобиль с сотрудником Министерства обороны РФ и его женой. В результате водитель лишился ступней, а его супруга получила травмы головы. Подрывник Евгений Серебряков* сбежал в Турцию, но в тот же день был задержан. Заказчики предлагали ему 20 тысяч долларов и украинский паспорт в качестве вознаграждения за совершённый теракт.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов.