Серебряков* хранил бомбу для подрыва офицера МО в Битцевском лесу под меткой Z

Обвиняемый в подрыве автомобиля с полковником Минобороны на севере Москвы Евгений Серебряков* хранил взрывчатку и комплектующие для самодельного взрывного устройства в тайниках в Битцевском лесу, следует из материалов суда.

Согласно документам, Серебряков* заранее приобрёл компоненты по указанию куратора, с которым встречался в Стамбуле. На эти цели ему передали 1,4 тысячи долларов. На деньги были куплены взрывчатые вещества, GSM-модули для дистанционной активации, электродетонаторы, светодиоды, а также компактные видеокамеры с передачей сигнала по Wi-Fi.

Изначально детали для СВУ он держал в тайнике у деревни Ольховка в Рузском районе Московской области. Позже, по указанию кураторов, перенёс закладку в Битцевский лес.

«Серебряков* поместил в коробку из-под молока взрывчатые вещества и технические устройства, спрятал её в глубине дерева и обозначил место меткой в виде буквы Z», — говорится в материалах дела.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.