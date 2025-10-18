Суд продлил арест Серебрякову*, обвиняемому в подрыве автомобиля в Москве

Второй Западный окружной военный суд продлил на шесть месяцев срок ареста Евгению Серебрякову*, фигуранту дела о теракте на Синявинской улице в Москве, в результате которого пострадали военный и его супруга. Об этом сообщил участник судебного процесса, пишет ТАСС.

По словам собеседника агентства, ходатайство о продлении ареста было удовлетворено по требованию прокурора. Напомним, что Серебряков*, внесённый в РФ в перечень террористов и экстремистов, ранее являлся аналитиком банка данных «ТВС Узбекистан». Судебный процесс по его делу начнётся 29 октября.

В пресс-службе суда подтвердили продление срока ареста. Рассматривается возможность проведения судебного процесса в закрытом режиме, учитывая специфику расследования уголовного дела.

