Вскрылась первая цель террориста-игромана, сбежавшего в Турцию после подрыва офицера МО РФ

В Москве завершено расследование уголовного дела о теракте на Синявинской улице, когда был взорван автомобиль участника СВО и сотрудника Минобороны РФ. Военный выжил, но получил серьёзные травмы, также пострадала его супруга. Сейчас материалы дела в отношении обвиняемого Евгения Серебрякова* переданы в суд, сообщает СК РФ.

Расследование теракта в Москве, обвиняемый — Евгений Серебряков*. Видео © Telegram / Следком

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Евгения Серебрякова*. Он обвиняется в приготовлении к теракту, его совершении, а также незаконном приобретении взрывчатых веществ и изготовлении взрывных устройств», — уточнили в ведомстве.

Серебряков* и заказчики преступления намеревались терактом запугать россиян и дестабилизировать ситуацию в стране. Оказалось, что изначально в качестве первого объекта убийства они выбрали сотрудника СК России, расследовавшего уголовные дела о преступлениях киевского режима. Организаторы нашли Серебрякова* во время переписки в онлайн-игре, пообещали ему украинский паспорт и переезд в Киев, а также 20 000 долларов. Игроман установил слежку за машиной следователя СК и готовился взорвать её вместе с владельцем. Но замысел не был доведён до конца по независящим от преступников причинам.

А в мае 2024 года бы выбран новый объект расправы — сотрудник Минобороны РФ. После этого Серебряков* организовал за ним наблюдение, осуществляя скрытую видеосъёмку, арендовал конспиративную квартиру вблизи места жительства потерпевшего и изготовил бомбу. Исполнить подрыв обвиняемый смог в июле того же года. Серебряков* пытался скрыться от следствия, но его поймали.