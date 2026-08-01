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Регион
1 августа, 10:12

Задержанный ФСБ житель Вологодчины помогал Киеву искать террористов

Житель Вологодской области, задержанный сотрудниками ФСБ за содействие Киеву. Обложка © ЦОС ФСБ России

Житель Вологодской области, задержанный сотрудниками ФСБ за содействие Киеву. Обложка © ЦОС ФСБ России

Житель Великоустюгского района Вологодской области, которого задержали сотрудники ФСБ по подозрению в госизмене и сотрудничестве с украинскими спецслужбами, помогал Киеву искать людей для терактов на транспортных объектах в регионе. Об этом сообщила спецслужба.

Всего были задержаны двое мужчин. Первый — уроженец Рязанской области 1978 года рождения. Он сам вышел на связь с представителями ГУР Минобороны Украины через Telegram и WhatsApp, чтобы получить помощь в переходе на сторону ВСУ и участии в боевых действиях.

Второй фигурант — 2001 года рождения из Вологодской области. Его завербовали через Telegram сотрудники Службы безопасности Украины. Против обоих возбуждены уголовные дела. Задержанных арестовали.

ФСБ показала видео задержания россиян, работавших на спецслужбы Украины
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Ранее Life.ru рассказывал, как в Нижегородской области задержали участника организации «Артподготовка*». Мужчина выдавал себя за сотрудника логистической компании и побывал на нескольких стратегически важных объектов, передав данные о них Киеву.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Террористическая организация, запрещённая в РФ;

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Наталья Афонина
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