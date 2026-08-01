ФСБ показала видео задержания россиян, работавших на спецслужбы Украины

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео задержания двоих россиян, работавших на украинские спецслужбы. Их поймали в Рязанской и Вологодской областях.

ФСБ показала кадры задержания двух россиян, связанных со спецслужбами Украины. Видео © ЦОС ФСБ России

Первый задержанный на допросе признался, что хотел уехать на Украину и вступить в ряды ВСУ. Для этого он через мессенджер связался с представителем украинской разведки. Во время обыска у мужчины нашли оружие.

Второй, по версии следствия, также работал на украинских кураторов. Он помогал подыскивать людей для диверсий и терактов на транспортных объектах в Вологодской области.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, которых подозревают в работе на украинские спецслужбы. Жителю Вологодской области вменяют государственную измену, а рязанцу — сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством. Суд заключил под обоих под стражу.