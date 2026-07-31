ФСБ c 2022 года задержала 251 участника организации «Артподготовка*»
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С 2022 года российские силовые структуры пресекли деятельность 251 участника запрещенной в России террористической организации «Артподготовка*». Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Представители ФСБ уточнили, что фигурантов привлекали к ответственности по статьям террористической и экстремистской направленности, а также за государственную измену.
Кроме того, в ФСБ заявили, что в период с 2020 по 2022 год неоднократно направляли французским коллегам информацию о деятельности лидера движения Вячеслава Мальцева**. По данным ведомства, французская сторона отказала в его экстрадиции, несмотря на соответствующие запросы.
В ФСБ также утверждают, что с 2018 года Мальцев** проживает во Франции и сотрудничает с местными и украинскими спецслужбами.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Нижегородской области задержали участника запрещённой в России террористической организации «Артподготовка*». Мужчина выдавал себя за сотрудника логистической компании и побывал на нескольких стратегически важных объектов, передав данные о них Киеву.
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* Террористическая организация, запрещённая в РФ;
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесён в список террористов и экстремистов.