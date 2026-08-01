ФСБ задержала двух россиян за работу на спецслужбы Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность двоих граждан РФ, подозреваемых в работе на украинские спецслужбы. Операция прошла в Рязанской и Вологодской областях, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Один из фигурантов, житель Рязанской области 1978 года рождения, сам вышел на контакт с представителями Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Для связи он использовал иностранные мессенджеры.

По данным следствия, мужчина планировал перейти на сторону ВСУ, чтобы участвовать в боях против российской армии. Его намерения были вскрыты, и реализовать задуманное он не успел.

Второго задержанного, 2001 года рождения, взяли под стражу в Великоустюгском округе. С ним работал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), завербовавший молодого человека через Telegram.

Задача фигуранта заключалась в поиске исполнителей для диверсий и терактов. В беседе с оперативниками установлено, что он помогал вербовщикам находить людей для атак на объекты транспортной инфраструктуры в регионе.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по разным статьям. Жителю Вологодской области вменяют государственную измену, а рязанцу — сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством. Суд отправил обоих в СИЗО.

В ФСБ напомнили о законодательных нормах, позволяющих избежать наказания. Согласно примечанию к статье о госизмене, гражданин освобождается от ответственности, если своевременно предупредил власти или иным способом помог предотвратить ущерб интересам страны. Это правило действует при отсутствии другого состава преступления. Также не подлежит наказанию лицо, добровольно и окончательно отказавшееся доводить свой умысел до конца.