Родные не могли дозвониться несколько дней: в Гондурасе умерла 23-летняя королева красоты

В столице Гондураса Тегусигальпе нашли мёртвой 23-летнюю модель Вуалис Фуэнтес Акино. Незадолго до трагедии девушка заняла второе место на городском конкурсе Miss Universe Tegucigalpa 2026.

Несколько дней родственники не могли с ней связаться. После этого они приехали в квартиру модели в жилом районе Альтос-дель-Трапиче и обнаружили её без признаков жизни. Семья сообщила о произошедшем властям.

Полиция оцепила помещение, а криминалисты начали собирать материалы для расследования. Тело девушки доставили в морг, где специалисты проведут вскрытие и установят точную причину смерти.

Пока следствие не назвало основную версию произошедшего. По данным The Mirror, правоохранители рассматривают разные варианты и не исключают ни естественные причины, ни возможное участие других лиц.

Фуэнтес Акино недавно стала первой вице-мисс конкурса в Тегусигальпе, уступив победительнице Лучиане Нуньес. Организаторы отмечали её доброжелательность, харизму и поддержку других участниц.

Помимо модельной карьеры, девушка изучала международный маркетинг и социальную работу в Национальном автономном университете Гондураса. Знакомые вспоминают её как жизнерадостного человека с большими планами.

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