Родные не могли дозвониться несколько дней: в Гондурасе умерла 23-летняя королева красоты
В Гондурасе нашли мёртвой 23-летнюю финалистку конкурса «Мисс Вселенная»
В столице Гондураса Тегусигальпе нашли мёртвой 23-летнюю модель Вуалис Фуэнтес Акино. Незадолго до трагедии девушка заняла второе место на городском конкурсе Miss Universe Tegucigalpa 2026.
Несколько дней родственники не могли с ней связаться. После этого они приехали в квартиру модели в жилом районе Альтос-дель-Трапиче и обнаружили её без признаков жизни. Семья сообщила о произошедшем властям.
Полиция оцепила помещение, а криминалисты начали собирать материалы для расследования. Тело девушки доставили в морг, где специалисты проведут вскрытие и установят точную причину смерти.
Пока следствие не назвало основную версию произошедшего. По данным The Mirror, правоохранители рассматривают разные варианты и не исключают ни естественные причины, ни возможное участие других лиц.
Фуэнтес Акино недавно стала первой вице-мисс конкурса в Тегусигальпе, уступив победительнице Лучиане Нуньес. Организаторы отмечали её доброжелательность, харизму и поддержку других участниц.
Помимо модельной карьеры, девушка изучала международный маркетинг и социальную работу в Национальном автономном университете Гондураса. Знакомые вспоминают её как жизнерадостного человека с большими планами.
Ранее Life.ru сообщал о гибели другой королевы красоты, тело которой нашли на обочине дороги в Бразилии. Рядом с погибшей и её спутником следователи обнаружили стреляные гильзы и мобильный телефон, а обстоятельства преступления начала выяснять полиция.
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