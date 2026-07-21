Королеву красоты нашли убитой на обочине дороги вместе с бойфрендом

В бразильском штате Баия обнаружили тела победительницы конкурса красоты Улиссиас Марчелли Коуто Флорес Кардиал и её молодого человека Винисиуса Соузы де Карвалью. Следствие рассматривает версию о похищении пары перед убийством. Об этом сообщило издание Need To Know.

Тела 30-летней Кардиал и её 28-летнего спутника нашли утром 18 июля на обочине дороги неподалёку от города Порту-Сегуру. К моменту прибытия экстренных служб оба уже были мертвы. На месте преступления криминалисты обнаружили семь стреляных гильз от пистолета. Также рядом лежал мобильный телефон женщины, который следователи изъяли для проведения экспертизы.

При этом смартфон Карвалью найти не удалось. Его местонахождение остаётся неизвестным, и правоохранители выясняют, что произошло с устройством. По предварительной версии, злоумышленники могли сначала похитить пару, а затем расправиться с ней. Пока подозреваемых по этому делу нет, задержания ещё не проводились.

Кардиал была известна в Порту-Сегуру как артистка огненных шоу и блогер. На её страницы в социальных сетях были подписаны более 20 тысяч человек. Широкую известность она получила в 2021 году, когда стала победительницей местного конкурса красоты.

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