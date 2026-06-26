21-летнюю королеву красоты насмерть раздавила собственная машина

В Великобритании завершено расследование смерти 21-летней Элиши Скиннер, участницы конкурсов красоты из графства Кент. Об этом сообщает The Sun. Девушка попала в больницу 4 января после несчастного случая возле студенческого общежития в Хай-Уикоме, где она обучалась в университете.

Она остановила автомобиль на подъездной дорожке и начала разгружать багажник. Машина была поставлена на ручной тормоз, однако поверхность дороги оказалась покрыта льдом. Автомобиль внезапно покатился назад и прижал девушку к стене. Пострадавшая успела вызвать экстренные службы, но вскоре потеряла сознание.

Элиша Скиннер была доставлена в больницу, где врачи боролись за её жизнь несколько дней, но спасти не смогли. Судмедэксперты пришли к выводу, что причиной смерти стало длительное кислородное голодание мозга. Расследование признало случившееся несчастным случаем, при этом было отмечено, что в районе общежития могли быть нарушения в организации подъездных путей и безопасности территории. Элиша была известна в Британии как модель и имела титул «Мисс Фавершем».

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