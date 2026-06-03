Больше двух десятилетий борьбы: Британка добилась развода и получила £6,6 млн

В Великобритании поставили точку в самом длительном бракоразводном процессе в истории страны — он длился более двух десятилетий. Об этом сообщила газета The Times.

Речь идёт о расторжении брака между Варшей Гохил и Бхадрешем Гохил, начатом ещё в 2002 году. Инициатором выступила тогда 37-летняя супруга, обвинившая мужа в изменах и неприемлемом поведении. В 2004 году она согласилась на компромисс: £270 тыс. и семейный автомобиль Peugeot в качестве отступных. Однако позже выяснилось, что экс-супруг скрывал активы через корпоративные структуры по всему миру, и женщина возобновила судебную тяжбу.

За это время Бхадреш Гохил успел получить срок за отмывание денег — в 2011 году его осудили на 10 лет тюрьмы. Королевская прокурорская служба заморозила его активы на £28 млн.

В прошлом месяце Апелляционный суд Англии и Уэльса поставил точку в этом деле. Варша Гохил, которой сейчас 61 год, дошла до Верховного суда и в итоге добилась присуждения £6,6 млн из необременённых активов бывшего мужа. Судья также запретил обеим сторонам обжаловать это решение.

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