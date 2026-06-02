«Передай папе, что он козёл»: как бывшие супруги ломают психику ребёнка и почему так делать запрещено

Развод редко проходит красиво. Даже если взрослые стараются держать лицо, внутри всё равно кипит: обиды, злость, усталость, чувство несправедливости. И вот в этой домашней буре появляется ребёнок, которому внезапно поручают роль курьера. «Передай маме», «Скажи отцу», «Пусть он сам вспомнит»... Вроде бы мелочь, обычная бытовая просьба. Но именно такие фразы могут незаметно превратить ребёнка в участника взрослого конфликта, заставить его выбирать сторону и нести ответственность за то, что он не в силах контролировать. Почему это происходит, чем опасна роль семейного посредника и какие последствия могут остаться на годы вперёд — расскажем дальше.

Ребёнок не секретарь бывших супругов

Самая частая ошибка после развода выглядит почти бытовой. Мама не хочет писать бывшему мужу напрямую и просит ребёнка: «Скажи отцу, чтобы он наконец заплатил». Папа не хочет спорить с бывшей женой и отвечает через дочь: «Передай маме, пусть не устраивает цирк». Взрослые экономят себе один неприятный разговор, но платит за это ребёнок.

«Сцена, знакомая многим, кто в разводе, — мама просит сына: «Скажи отцу, пусть хоть раз вспомнит, что у него есть ребёнок». Папа, забирая дочку на выходные, бросает: «Передай своей маме, чтобы не звонила мне больше по ерунде». Ребёнок молчит, кивает и уносит в кармане чужой негатив», — объясняет психолог Юлия Столярова.

Проблема не только в грубых словах. Даже нейтральные на первый взгляд поручения могут звучать для ребёнка как сигнал тревоги. Он слышит не «передай информацию», а «выбери сторону». Особенно, как поясняет эксперт, если за фразой стоит раздражение, сарказм или демонстративная обида. Детская психика не умеет отделять деловые вопросы взрослых от эмоциональной войны между мамой и папой.

Почему ребёнок не может выбрать между мамой и папой

Для взрослого бывший партнёр может быть источником боли. Для ребёнка это всё равно родитель. Он может злиться, скучать, обижаться, но внутри ему важно сохранить право любить обоих. Когда один родитель просит передать другому что-то ядовитое, как поясняет психолог, ребёнок оказывается в тупике: выполнить просьбу — значит предать одного, отказаться — значит предать другого.

Ребёнок хочет любить и маму, и папу. И это не воспитание, а биология и психология. Потому что любовь к обоим родителям — база для чувства безопасности. Но когда один родитель просит передать «нехорошие слова» другому, ребёнок оказывается перед внутренним конфликтом. Юлия Столярова Психолог

Так рождается расколотая лояльность. Ребёнок начинает следить за выражением лица мамы, тоном папы, паузами в переписке, настроением в машине. Он живёт как маленький диспетчер на аварийной станции: всё время проверяет, где сейчас вспыхнет конфликт. Внешне он может быть тихим и удобным. Внутри у него работает сирена, которую взрослые просто не слышат.

Чем опасны «микродозы» злости

Родительское отчуждение редко начинается с громких запретов. Чаще всё гораздо тише. «Твой отец опять забыл», «Маме лишь бы скандалить», «Ну да, у него теперь новая семья», «Она всегда такая». По отдельности фразы кажутся мелкими. Но ребёнок слышит их снова и снова, а потом постепенно собирает из них портрет родителя-врага.

Термин «родительское отчуждение» (или, по-английски, parental alienation) описывает процесс, когда ребёнка настраивают против одного из родителей. Чаще всего это происходит не через прямые запреты встречаться, а через ежедневные маленькие ядовитые фразы. Юлия Столярова Психолог

Именно здесь взрослым стоит быть честными с собой. Да, бывший партнёр мог вести себя плохо. Да, обида может быть реальной. Но ребёнок не должен становиться зрителем разоблачительного сериала о собственном родителе. У него, со слов психолога Юлии Столяровой, должна остаться возможность самому строить отношения с мамой и папой, а не наследовать готовую взрослую ненависть как старую мебель с чердака.

Как тело ребёнка реагирует на семейную войну

Взрослые любят фразу «он ещё маленький, ничего не понимает». Это удобная самоуспокоительная таблетка, но она плохо работает. Ребёнок может не понимать юридических деталей развода, алиментов и графика встреч. Зато он прекрасно считывает напряжение, холод в голосе, хлопок двери, резкую тишину после звонка.

Стресс у детей часто выходит не словами, а телом. Один начинает чаще болеть. Другой грызёт ногти, плохо спит, теряет аппетит. Третий становится слишком послушным, как будто пытается исчезнуть с радаров, чтобы не добавлять взрослым проблем. Это не «характер испортился» и не «капризы». Часто это способ психики пережить ситуацию, где ребёнок не может ни уйти, ни повлиять на взрослых.

Опасность в том, обращает наше внимание эксперт, что ребёнок быстро учится: любовь небезопасна, близость может превратиться в поле боя, за чувства родителей надо отвечать. Потом эта схема легко уходит во взрослую жизнь. Человек может бояться конфликтов, спасать партнёров, терпеть грубость или, наоборот, заранее нападать, чтобы не оказаться брошенным.

Что делать родителям, если конфликт уже есть

Первый шаг звучит грубо, но честно: перестать использовать ребёнка как мессенджер. Все вопросы про деньги, встречи, документы, школу, врачей и расписание должны идти напрямую между взрослыми. Сообщения, звонки, нейтральный чат, медиатор, юрист, родственник-посредник. Кто угодно, только не ребёнок.

Второй шаг: убрать оскорбления при ребёнке. Не получается сказать о бывшем партнёре хорошо? Тогда лучше молчать. Нейтральная фраза вроде «мы с папой сами решим этот вопрос» полезнее, чем десять эмоциональных монологов о том, кто кому испортил жизнь. Ребёнку не нужна вся правда войны. Ему нужна опора.

Третий шаг: прямо вернуть ребёнка в детскую позицию. Можно сказать: «Это не твоя задача. Мы взрослые, мы сами разберёмся. Ты не обязан передавать наши слова». Такая фраза снимает с ребёнка лишнюю ответственность. Да, конфликт не исчезнет за один вечер. Но ребёнок хотя бы перестанет быть курьером по маршруту «мамина боль — папина злость».

Развод сам по себе не обязан ломать ребёнку жизнь. Дети переживают расставание родителей намного легче, если взрослые не превращают их в заложников. Самое страшное не то, что мама и папа больше не живут вместе. Самое страшное, когда ребёнку каждый день напоминают: любовь к одному родителю может стоить любви другого. И если взрослые правда хотят защитить детей, им важно учиться говорить напрямую, держать границы и не передавать через ребёнка послания, которые должны остаться между взрослыми.