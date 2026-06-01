Нарцисс от рождения: Можно ли унаследовать от родителей самовлюблённость

Получить в наследство от родителей самовлюблённость вполне возможно, считают немецкие учёные. Клинический психолог Анна Баленко пояснила, что определённые нарциссические черты — желание быть признанным, избегание критики, стремление к успеху и вниманию — есть практически у каждого человека.

Однако при нарциссическом расстройстве личности эти черты становятся устойчивой моделью поведения, влияющей на все сферы жизни. Настоящий нарциссизм — гораздо более сложное явление, чем банальная самовлюблённость, поскольку за ширмой грандиозности скрывается опыт детской травмы.

Такие люди прячут от всех свою уязвимость и очень хрупкую самооценку.Отличить трудный характер от настоящего диагноза может только специалист. Согласно исследованию, лишь часть случаев связана с генетической предрасположенностью, остальные же обусловлены окружающей средой, уточнила психолог Вероника Водохлёбова.

Как пояснила собеседница «Вечерней Москвы», в вопросе генетической предрасположенности речь идёт не о самом нарциссизме, а о врождённых особенностях нервной системы: чувствительности к раздражителям, скорости реакции, эмоциональной возбудимости и импульсивности.

К слову, нарциссическая травма — это не самовлюблённость, а глубокая рана самооценки, вызванная болезненным разрывом между реальным «я» и идеальным образом, которому нужно соответствовать. Зачастую она разрушает взрослую жизнь.