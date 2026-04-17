Синдром самозванца и выгорание: Как нарциссическая травма разрушает взрослую жизнь

Нарциссическая травма — это не самовлюблённость, а глубокая рана самооценки, вызванная болезненным разрывом между реальным «я» и идеальным образом, которому нужно соответствовать, чтобы быть принятым. Подробнее о её проявлениях и причинах «Вечерней Москве» рассказала психолог Ольга Романив.

«Постепенно формируется убеждение, что ценность зависит от соответствия ожиданиям. И чем дальше этот образ от реальности, тем сильнее напряжение, тревога и страх быть «не тем», — сказала эксперт.

Травма часто зарождается в семье, где любовь даётся как награда за успехи и послушание, а в моменты слабости ребёнок сталкивается с холодом или игнорированием.

Во взрослом возрасте травма проявляется через стремление к безупречности и болезненную реакцию на критику. Возникает постоянное сравнение с другими не в свою пользу, синдром самозванца, тревога и страх разоблачения. Человек вынужден постоянно держать планку, что ведёт к эмоциональному выгоранию — силы уходят на поддержание образа, а радости не остаётся, говорит психолог.

Сложности возникают и в отношениях, когда страх показать уязвимость мешает близости. Романив отметила, что связь с другими становится поверхностной, потому что внутренняя часть, нуждающаяся в принятии, остаётся скрытой, и даже рядом с людьми человек чувствует одиночество.

Ранее психолог рассказала, почему выходные часто не приносят восстановления. Оказывается, главная проблема — отдыхать «по рабочему сценарию», когда после трудового дня человек продолжает перегружать мозг лентой соцсетей, потоками новостей и бесконечными видео. В таком режиме психика не успевает переключиться и остаётся в тонусе.