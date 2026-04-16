16 апреля, 11:29

«Рожать для себя»: Психолог объяснил, почему россиянки всё чаще выбирают соло-материнство

Психолог Абашин объяснил рост соло-материнства в России недоверием к мужчинам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Minko Peev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Minko Peev

Всё больше россиянок решаются на материнство в одиночку. Психолог Анатолий Абашин назвал главные причины этого тренда. Женщины сначала получают образование и строят карьеру, а потом сталкиваются с отсутствием подходящего партнёра.

Женщины не хотят ждать идеального партнёра годами, пояснил эксперт в интервью 360.ru. Высокий процент разводов и недоверие к браку тоже играют роль. Многие не хотят входить в материнство через потенциально конфликтный союз.

Абашин добавил — демографический перекос усугубляет ситуацию. Женщин в России больше, чем мужчин, поэтому некоторые просто не видят альтернативы.

Психолог предупредил — важно не делать ребёнка «объектом спасения» и не закрывать им потребность в партнёре. Ребёнку нужны разные значимые взрослые — дедушки, дяди, тренеры, друзья семьи.

Эксперт рекомендует заранее подготовить простую историю о происхождении ребёнка — чтобы избежать стыда и самообвинений. Также стоит учитывать риск выгорания матери без поддержки окружающих.

Останина заявила, что возьмётся за решение вопроса «соло-материнства»
Останина заявила, что возьмётся за решение вопроса «соло-материнства»

Ранее Life.ru сообщал, что россиянки всё чаще рожают «для себя» с помощью доноров. В обществе это явление называют «соло-материнством». Главное отличие от статуса матери-одиночки — осознанный и добровольный выбор. Женщина решает родить и воспитывать ребёнка без партнёра.

Лия Мурадьян
