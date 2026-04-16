«Рожать для себя»: Психолог объяснил, почему россиянки всё чаще выбирают соло-материнство
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Minko Peev
Всё больше россиянок решаются на материнство в одиночку. Психолог Анатолий Абашин назвал главные причины этого тренда. Женщины сначала получают образование и строят карьеру, а потом сталкиваются с отсутствием подходящего партнёра.
Женщины не хотят ждать идеального партнёра годами, пояснил эксперт в интервью 360.ru. Высокий процент разводов и недоверие к браку тоже играют роль. Многие не хотят входить в материнство через потенциально конфликтный союз.
Абашин добавил — демографический перекос усугубляет ситуацию. Женщин в России больше, чем мужчин, поэтому некоторые просто не видят альтернативы.
Психолог предупредил — важно не делать ребёнка «объектом спасения» и не закрывать им потребность в партнёре. Ребёнку нужны разные значимые взрослые — дедушки, дяди, тренеры, друзья семьи.
Эксперт рекомендует заранее подготовить простую историю о происхождении ребёнка — чтобы избежать стыда и самообвинений. Также стоит учитывать риск выгорания матери без поддержки окружающих.
Ранее Life.ru сообщал, что россиянки всё чаще рожают «для себя» с помощью доноров. В обществе это явление называют «соло-материнством». Главное отличие от статуса матери-одиночки — осознанный и добровольный выбор. Женщина решает родить и воспитывать ребёнка без партнёра.
Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.