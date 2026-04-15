Россиянки стали чаще рожать «для себя» от доноров, и на это есть 4 причины

Желание россиянок стать матерями в одиночку стремительно набирает обороты: за последние четыре года количество женщин, обратившихся к донорским программам, подскочило на 40–50%. Такие данные приводит Telegram-канал «База».

В обществе это явление окрестили «соло-материнством». Главное отличие от привычного статуса матери-одиночки — здесь женщина делает акцент на осознанном и добровольном решении родить «для себя» и воспитывать ребёнка без партнёра. Сотрудники нескольких столичных клиник рассказали, что чаще всего за услугой обращаются одинокие здоровые дамы в возрасте от 30 до 45 лет, так и не встретившие подходящего спутника жизни.

Типичная «соло-мама» — это состоятельная женщина, карьеристка с хорошим достатком, поясняют врачи. Многие из них разочаровались в мужчинах после болезненных отношений: измен, абьюза, эмоциональной холодности. Желание обезопасить себя от повторения негативного опыта и подталкивает их к решению родить «для себя». Социолог Светлана Гришаева связывает эту метаморфозу с кризисом института брака, недоверием к партнёрам, страхом потерять ребёнка при разводе и общим трендом на индивидуализацию.

Психологи, однако, бьют тревогу. По словам психолога Ольги Королёвой, через несколько лет женщина после рождения малыша может испытать чувство вины и глубокое разочарование от того, что пожертвовала собой ради ребёнка. В одиночку она вынуждена тащить на себе и заработок, и быт, и воспитание.

«Мать вынуждена быть единственным источником заработка, заботы и воспитания. Есть риск построить симбиотические отношения с ребёнком, где он становится неким «заместителем» партнёра», — резюмирует психолог.

В будущем такой перекос может обернуться для выросшего человека серьёзными проблемами с сепарацией, трудностями в выстраивании личных границ и неспособностью создавать здоровые равноправные отношения.

Ранее в США рождаемость обновила самый низкий показатель за всю историю, что вновь вызвало разговоры о возможном детском кризисе. Но демографы видят картину иначе: женщины не отказываются становиться матерями, а просто откладывают этот момент до более старшего возраста, Этот феномен эксперты называют переходом отсрочки — дети теперь появляются позже, чем у предшествующих поколений.