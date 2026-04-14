14 апреля, 14:38

Женщины в США не спешат рожать в 20, но к 45 годам детей имеют почти все

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NMK-Studio

Рождаемость в США обновила минимум, и на этом фоне снова заговорили о возможном «кризисе детей». Но демографы считают, что картина сложнее: многие женщины не отказываются от материнства, а просто откладывают его на более поздний возраст, пишет The New York Times.

По данным газеты, американки стали заметно реже рожать в подростковом возрасте и в 20 лет. Зато больше рождений теперь приходится на 30 и даже 40 лет. Такой сдвиг демографы называют «переходом отсрочки» — когда дети появляются позже, чем у предыдущих поколений.

Главный вывод текста в том, что низкая текущая рождаемость не обязательно означает такой же резкий провал в итоговом числе детей за всю жизнь. Например, в 2024 году только 49% 30-летних женщин в США уже имели хотя бы одного ребёнка. Для сравнения: десять лет назад таких было 63%, а двадцать лет назад — 69%.

При этом к 45 годам разрыв уже не выглядит таким драматичным. По состоянию на 2024 год матерями были 88% американок этого возраста. Двадцать лет назад показатель составлял 84%. То есть большинство женщин в итоге всё же рожают, просто делают это позже.

Авторы связывают этот сдвиг сразу с несколькими причинами. С одной стороны, это результат большей автономии женщин: больше времени уходит на учёбу, карьеру, поиск стабильной работы и партнёра. С другой — это реакция на тревогу за будущее, высокую стоимость жизни и ощущение, что заводить детей без финансовой опоры слишком рискованно.

Отдельно подчёркивается, что сильное влияние оказало падение подростковой рождаемости. С 2007 года она снизилась на 72%, и именно это дало большую часть общего падения рождаемости в стране. Так что нынешняя статистика — это не только про «меньше детей», но и про то, что беременностей в очень раннем возрасте стало намного меньше.

Но полного возврата к старым уровням, как считают демографы, всё равно может не быть. Чем дольше откладывается рождение детей, тем выше риск, что часть женщин в итоге родит меньше, чем планировала, или не родит вовсе. Поэтому главный вывод здесь не в том, что «всё наладится само», а в том, что США сейчас переживают не только спад рождаемости, но и глубокую перестройку возраста, в котором люди решаются на детей.

Россияне назвали идеальный возраст для рождения детей
Академик РАН Геннадий Онищенко говорил, что женщина до 40 лет теоретически может родить сколь угодно много детей — всё зависит от здоровья, бытовых условий и личных установок. Учёный напомнил, что в настоящее время в России насчитывается свыше двух миллионов семей с тремя и более несовершеннолетними детьми.

Юрий Лысенко
