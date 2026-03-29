29 марта, 10:03

Онищенко: Женщины способны рожать сколько угодно детей в возрасте до 40 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Julia Zavalishina

В пределах детородного возраста женщина гипотетически может родить неограниченное число детей. Такое заявление сделал академик РАН Геннадий Онищенко, его слова передаёт РИА «Новости».

«Сколько рожать — это зависит от здоровья и возможностей семьи, женщины, её «настроек». Это ничем не ограничено, вот в пределах детородного возраста 15-40 лет — сколько успеет, если есть здоровье, если она нормально живёт», — сказал Онищенко.

Он добавил, что в России сейчас насчитывается более двух миллионов многодетных семей, где воспитываются трое и больше детей. К 2036 году суммарный коэффициент рождаемости в стране должен составить 1,8 ребёнка на одну женщину. При этом академик также подчеркнул, что отказ от деторождения может отрицательно сказаться на женском организме, поскольку эта функция заложена природой.

В Санкт-Петербурге за год удалось отговорить от аборта 761 женщину

Ранее Минздрав России выпустил новые рекомендации для врачей по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста. Главная цель документа — оценить репродуктивное здоровье пациентов и донести до женщин информацию о лучшем возрасте для рождения детей. В методических указаниях подчёркивается, что идеальное время для беременности и родов — с 18 до 35 лет.

Юлия Сафиулина
