Онищенко: Женщины способны рожать сколько угодно детей в возрасте до 40 лет

В пределах детородного возраста женщина гипотетически может родить неограниченное число детей. Такое заявление сделал академик РАН Геннадий Онищенко, его слова передаёт РИА «Новости».

«Сколько рожать — это зависит от здоровья и возможностей семьи, женщины, её «настроек». Это ничем не ограничено, вот в пределах детородного возраста 15-40 лет — сколько успеет, если есть здоровье, если она нормально живёт», — сказал Онищенко.

Он добавил, что в России сейчас насчитывается более двух миллионов многодетных семей, где воспитываются трое и больше детей. К 2036 году суммарный коэффициент рождаемости в стране должен составить 1,8 ребёнка на одну женщину. При этом академик также подчеркнул, что отказ от деторождения может отрицательно сказаться на женском организме, поскольку эта функция заложена природой.

Ранее Минздрав России выпустил новые рекомендации для врачей по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста. Главная цель документа — оценить репродуктивное здоровье пациентов и донести до женщин информацию о лучшем возрасте для рождения детей. В методических указаниях подчёркивается, что идеальное время для беременности и родов — с 18 до 35 лет.