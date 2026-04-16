Останина заявила, что возьмётся за решение вопроса «соло-материнства»

В Государственной думе разгорелась дискуссия о возможных ограничениях процедуры искусственного оплодотворения для женщин, желающих стать матерями-одиночками. Поводом послужил резкий скачок спроса на эту услугу — по некоторым данным, он вырос на 50%.

Председатель комитета по защите семьи Нина Останина выразила негативное отношение к тренду на так называемое «соло-материнство». По её словам, воспитание ребёнка без отца может пагубно отразиться на его развитии и социализации. Об этом сообщает НСН.

«У нас есть понимание, что если ребёнок воспитывается только мамой, это скажется впоследствии на его социализации», — заявила парламентарий.

Она также предупредила, что отсутствие мужского влияния приводит к появлению «женственных мужчин».

В качестве альтернативы депутат посоветовала россиянкам, разочаровавшимся в институте брака, обратить внимание на участников специальной военной операции, назвав их «настоящими мужчинами». При этом она сослалась на уже существующий запрет суррогатного материнства для одиноких мужчин, предложив ввести симметричные ограничения и для женщин.

Ранее Life.ru стало известно, что россиянки стали чаще рожать «для себя» от доноров. В обществе это явление окрестили «соло-материнством». Главное отличие от привычного статуса матери-одиночки — здесь женщина делает акцент на осознанном и добровольном решении родить «для себя» и воспитывать ребёнка без партнёра.