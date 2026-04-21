«Тёмная триада» в офисе: Учёные выяснили, какие профессии привлекают психопатов и нарциссов

Хотите узнать, кто сидит в соседнем кубе в IT-отделе? Возможно, психопат. И это не шутка. Новое исследование, опубликованное в научном журнале Personality and Individual Differences, показало: люди с «тёмной триадой» (психопатия, макиавеллизм, нарциссизм) выбирают вполне конкретные профессии.

Учёные опросили 600 студентов американского университета. И смогли без сомнений заявить: «тёмная сторона» как у мужчин, так и у женщин притягивается к власти и убеждению.

Теперь подробнее. Исследователи разбили «тёмную триаду» на отдельные черты. И вот что получилось:

Люди с выраженной смелостью (Boldness) потянулись в медицинские науки;

Обладатели жестокости и ограниченной эмпатии (Meanness) выбрали технологии и инженерию. То есть IT, механику, работу с техникой;

Импульсивные личности (Disinhibition) оказались в творческих профессиях;

Макиавеллисты – циники, склонные к манипуляциям, – потянулись на руководящие роли. Но те из них, кто хотел влияния без доминирования, ушли в творчество и работу с животными. И избегали людей. Видимо, к лучшему;

Нарциссы выбрали сферы, где можно и влиять, и творить.

«Люди с тёмными чертами могут хорошо контролировать свои импульсы и даже быть добряками, но внутри борются с «тёмными» мыслями», – отметили авторы исследования.

Главный вывод: «тёмная сторона» ищет роли, основанные на власти и убеждении. Причём это работает и для мужчин, и для женщин.

Организации теперь могут использовать эти данные, чтобы распознавать токсичное руководство на ранних стадиях. А педагоги – направлять людей с «тёмными» наклонностями в более здоровое русло.

