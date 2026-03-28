Назван ТОП самых «депрессивных» профессий в России

Врачи, учителя и менеджеры больше других подвержены депрессии из-за особенностей работы. Врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич рассказал об этом РИА «Новости». По словам специалиста, речь идёт о профессиях, связанных с постоянным контактом с людьми.

«Это те профессии, для которых характерно так называемое профессиональное выгорание, профессии, которые выкачивают энергетический ресурс, прежде всего, моральный. Это педагоги, медики в этом плане тоже на передовой. Менеджеры, которым надо постоянно гнаться за продажами», — пояснил психиатр.

Особенно сложно, по его словам, приходится школьным учителям. Как отметил Сергиевич, в настоящее время работа педагога сопряжена с большими трудностями, поскольку современные дети стали более сложными. По его словам, если сравнивать с ситуацией 20–25-летней давности, нагрузка на учителя возросла многократно, и это действительно тяжёлое испытание.

Спровоцировать депрессивное состояние может и продолжительная работа без отпусков, и недостаток физической активности. Если человек занят офисным трудом и не имеет возможности двигаться в выходные, риск развития депрессии также повышается.

Ранее бизнесмен Герман Стерлигов заявил, что депрессия свойственна только безбожникам, тогда как истинные христиане, постоянно ощущающие присутствие Бога, не подвержены этому состоянию. По его словам, у верующего человека уныние может возникнуть лишь на короткое время, когда он «забывается», но затем он возвращается к осознанию, что нельзя впадать в отчаяние, когда открыты врата рая. Стерлигов подчеркнул, что при искренней молитве и общении с Богом депрессия невозможна, в отличие от обращения к лжебогам или отсутствия молитвы.