В Испании девушке провели эвтаназию из-за депрессии, протесты отца отклонили

В Испании впервые провели процедуру эвтаназии человеку из-за тяжёлой депрессии. 25-летняя Ноэлия Кастильо выросла в неблагополучной семье, её родители употребляли наркотики и совсем не занимались дочерью. Девушка росла с мыслью, что не хочет дальше жить. Об этом пишет The Guardian.

Ноэлия с 13 лет наблюдалась у психиатра. Кроме нелюбви родителей, в юности она столкнулась с групповым изнасилованием. Она дважды пыталась покончить жизнь самоубийством, но врачи спасали её. Однако с тех пор ноги испанки оказались парализованы, ей приходилось передвигаться в инвалидном кресле. Девушка начала писать в соответствующие инстанции, умоляя дать ей разрешение на эвтаназию. Уполномоченная комиссия Каталонии по гарантиям и оценке одобрила процедуру.

Но в 2024 году решение обжаловал её отец. В суде он пытался доказать, что его дочь страдает депрессией, в которой он винит в том числе себя. Мужчина призывал запретить проводить эвтаназию, отмечая, что хочет помочь дочери обрести себя. Дело несколько раз пересматривалось в разных инстанциях. В итоге Верховный суд Каталонии и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердили, что Ноэлия имеет право добровольно уйти из жизни. Эвтаназию провели вечером 26 марта, она заняла 15 минут.

Ранее сообщалось, что в Канаде растёт число желающих уйти из жизни при помощи эвтаназии, которая была разрешена в стране около 10 лет назад. Сейчас количество случаев такого добровольного ухода из жизни среди жителей этой североамериканской страны достигло 5% от общего числа смертей. Показатель может достичь 100 тысяч уже в июне этого года.