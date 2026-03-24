Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 09:56

Герман Стерлигов заявил, что депрессия — это прерогатива безбожников

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Депрессия возникает только у безбожников, а настоящим христианам это состояние неведомо, поскольку они всегда помнят о присутствии Бога. Об этом бизнесмен Герман Стерлигов заявил «Абзацу».

По словам предпринимателя, у верующего человека депрессия может случиться лишь на короткое время, когда он «забывается». Как только христианин приходит в себя, он понимает, что нельзя унывать, когда открыты врата рая.

«Когда молишься Богу, общаешься с ним, никакой депрессии быть не может. А когда не молишься или молишься лжебогам, тогда у тебя сплошные депрессии», — заключил Стерлигов.

Ранее бизнесмен Герман Стерлигов заявил, что о безбожности женщины может свидетельствовать её короткая стрижка. По его словам, в традиционной русской культуре девушки убирали длинные волосы под платок, что считалось признаком целомудрия.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Герман Стерлигов
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar