Герман Стерлигов заявил, что депрессия — это прерогатива безбожников

Депрессия возникает только у безбожников, а настоящим христианам это состояние неведомо, поскольку они всегда помнят о присутствии Бога. Об этом бизнесмен Герман Стерлигов заявил «Абзацу».

По словам предпринимателя, у верующего человека депрессия может случиться лишь на короткое время, когда он «забывается». Как только христианин приходит в себя, он понимает, что нельзя унывать, когда открыты врата рая.

«Когда молишься Богу, общаешься с ним, никакой депрессии быть не может. А когда не молишься или молишься лжебогам, тогда у тебя сплошные депрессии», — заключил Стерлигов.

Ранее бизнесмен Герман Стерлигов заявил, что о безбожности женщины может свидетельствовать её короткая стрижка. По его словам, в традиционной русской культуре девушки убирали длинные волосы под платок, что считалось признаком целомудрия.