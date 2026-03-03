«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» Бизнесмен Стерлигов предложил сенсационную трудовую реформу
Бизнесмен Стерлигов призвал разрешить работникам увольняться только в один день в году
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Бизнесмен Герман Стерлигов предложил разрешить увольнение с работы только один раз в году — в Юрьев день. В беседе с «Абзацем» он заявил, что это необходимо в первую очередь для молодёжи, которая «скачет как блохи по работам», не задерживаясь надолго.
По мнению предпринимателя, такая мера заставит подходить к труду ответственнее и даст работодателям смысл тратить время на обучение сотрудников. Он назвал это «прекрасной традицией», полезной для самой молодёжи, которая перестанет попусту тратить жизнь на бесконечные переходы с места на место.
«Нужно вернуть Юрьев день. Это день осенью, когда за неделю до и неделю после люди уходили на все четыре стороны от своего работодателя, от своего хозяина. Каждый был свободен уходить раз в году», — подчеркнул Стерлигов.
Ранее психолог назвала 5 профессий, представители которых редко ходят «налево». Кроме того, названы рабочие профессии с зарплатой в районе 300 тысяч рублей.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.