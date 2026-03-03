«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» Бизнесмен Стерлигов предложил сенсационную трудовую реформу

Бизнесмен Герман Стерлигов предложил разрешить увольнение с работы только один раз в году — в Юрьев день. В беседе с «Абзацем» он заявил, что это необходимо в первую очередь для молодёжи, которая «скачет как блохи по работам», не задерживаясь надолго.

По мнению предпринимателя, такая мера заставит подходить к труду ответственнее и даст работодателям смысл тратить время на обучение сотрудников. Он назвал это «прекрасной традицией», полезной для самой молодёжи, которая перестанет попусту тратить жизнь на бесконечные переходы с места на место.

«Нужно вернуть Юрьев день. Это день осенью, когда за неделю до и неделю после люди уходили на все четыре стороны от своего работодателя, от своего хозяина. Каждый был свободен уходить раз в году», — подчеркнул Стерлигов.