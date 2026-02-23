Ни сил, ни времени: Психолог назвала 5 профессий, представители которых редко ходят «налево»

Не все мужчины одинаково склонны к изменам, и их профессия может многое подсказать. Психолог Марианна Абравитова рассказала Life.ru о профессиях, представители которых реже всего ходят «налево».

На мой взгляд, верность — это вопрос личных качеств, а не профессиональной принадлежности. Однако если опираться на стереотипы и бытовую логику, можно предположить, что характер, режим работы и уровень стресса влияют на предрасположенность к изменам. Основываясь на этих критериях, я бы составила следующий рейтинг. Марианна Абравитова Психолог

Военные-офицеры оказались на первом месте. Постоянная дисциплина, строгий график и ответственность за семью формируют стойкую привязанность к дому. У таких мужчин практически нет свободного времени для «бурных светских вечеринок».

Врачи, а конкретно хирурги, заняли вторую позицию. Долгие дежурства, высокая нагрузка и постоянный контакт с болью и стрессом делают личную жизнь строго ограниченной по времени. Мимолётные интриги в такой ситуации становятся почти невозможными.

IT-специалисты расположились на третьем месте. Многие из них, по словам эксперта, интроверты, предпочитающие работать и отдыхать дома. Погруженность в код и нелюбовь к шумным компаниям часто делают их однолюбами.

Четвёртую позицию занимают мужчины рабочих профессий (сварщики, строители). Для них семья и стабильный домашний уклад важнее внешних соблазнов. Ежедневный физический труд и привычка обеспечивать близких делают измену редкостью. Замыкают рейтинг учёные и исследователи. Их головы заняты диссертациями и научными изысканиями. Они увлечены идеями, рассеянны и часто настолько горят своим делом, что попросту не замечают окружающих соблазнов.