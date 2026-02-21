Женщина устала от пьянства мужа с друзьями и подожгла дом, погибли три человека

В Красноярском крае после пожара в Идринско-Краснотуранском округе возбуждено уголовное дело об убийстве трёх человек. Об этом сообщили управлении СК России по региону и Хакасии.

Трагедия произошла в ночь с 20 на 21 февраля в частном доме по улице Гагарина в селе Тубинск Краснотуранского района. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела троих мужчин с обширными термическими повреждениями. По данным следствия, по факту случившегося возбуждено дело по п. п. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство трёх лиц, совершённое с особой жестокостью общеопасным способом.

По версии СК, днём 20 февраля в доме находились семеро мужчин, которые распивали алкоголь. Вечером туда пришла 42-летняя местная жительница – супруга одного из них. Во время конфликта из-за чрезмерного употребления спиртного она, как считают следователи, облила помещение легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.

Четверым мужчинам удалось выбраться из охваченного огнём дома. Трое, находившиеся в состоянии сильного алкогольного опьянения, погибли. Женщина задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. При этом её супруг выжил.

Пожар был ликвидирован ночью на площади 64 квадратных метра. На месте работали семь человек личного состава и две единицы техники. Трое пострадавших получили травмы различной степени тяжести.

