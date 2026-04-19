Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 апреля, 10:15

HR по вызову: как через сайты по подбору персонала россиянок вербуют для эскорта

В России участились случаи вербовки в эскорт-услуги через кадровые сервисы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

В России набирает обороты новая схема вербовки девушек в эскорт и содержанки. Злоумышленники используют для этого легальные сервисы по подбору персонала, маскируя интимные услуги под вакансии личных помощниц.

Как стало известно SHOT, в Москве 33-летняя Виктория искала работу через сайты и откликнулась на объявление ассистента руководителя. Спустя время с ней связался некий Алексей, представившись рекрутером. Он сообщил, что кандидатура девушки заинтересовала работодателя, и предложил должность с зарплатой 400 тысяч рублей и официальным оформлением.

Виктория уже была готова согласиться, но тут менеджер раскрыл интригу. В обязанности будущего сотрудника входил не только документооборот, но и «служебный роман» с начальником. Якобы он свободен, симпатичен и доброжелателен. Москвичка сразу заподозрила неладное, поняв, что её хотят сделать содержанкой или эскортницей, и отказалась от собеседования.

Аналогичная история произошла в Казани. Там фрилансерше предложили «подработку» на форуме: нужно было стать спутницей состоятельного айтишника на важном мероприятии. Девушка также отказалась. Эксперты советуют внимательнее читать описания вакансий и не вестись на слишком щедрые обещания.

В файлах Эпштейна нашли письмо о 400 девушках с Украины — «в основном дешёвый эскорт»

Ранее настоящая эскортница раскрыла топ-5 профессий клиентов. За услугами сопровождения в России чаще всего обращаются строители на руководящих должностях, работники банковской и IT-сфер, бизнесмены, а также госслужащие и полицейские.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Дарья Денисова
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar