В файлах Эпштейна нашли письмо о 400 девушках с Украины — «в основном дешёвый эскорт»

В обнародованных файлах скандально известного Джеффри Эпштейна обнаружили украинский след. По данным РИА «Новости», которое изучило документы, американскому финансисту предлагали девушек из Киева.

В письме от 10 октября 2012 года с темой «Киев» отправитель (имя скрыто) сообщает Эпштейну о женщине, связанной с модельными агентствами на Украине. Она готова предоставить около 400 девушек для показа.

«Что касается Киева… ниже один из её электронных адресов, у которой около 400 девушек из модельных и свадебных агентств, базирующихся в Киеве. Я только что с ней поговорил, она ждёт звонка и покажет всех. Она также ждёт, чтобы мы с вами проверили (девушек) и обсудили будущее сотрудничество», — написал собеседник Эпштейну по электронной почте.

Собеседник упоминает два агентства в Киеве — L-Models (владелец Стас) и ещё одно, название которого в письме скрыто.

«Другие агентства небольшие, но если тебе надо, я найду контакты, но в основном это дешёвый эскорт», — пояснил собеседник Эпштейну.

В архиве также содержится письмо от 29 сентября 2011 года на русском языке с темой «Юля». К нему приложены 34 фотографии. На двух из них изображены легко одетые девушки со скрытыми лицами, остальные снимки полностью закрыты для просмотра. В том же письме размещена автоматическая реклама украинской онлайн-площадки с русскоязычным слоганом: «Никогда не покупали в интернете? Лучшее место для покупки онлайн». Неизвестный получатель переслал это письмо Эпштейну с кратким комментарием: «Мне она нравится».