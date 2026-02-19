Экс-принца Эндрю отпустили после задержания по делу Эпштейна

Брата короля Карла III экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора отпустили из-под стражи. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Полиция освободила Эндрю почти через 12 часов после задержания по делу о связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Он покинул участок в городе Эйлшем, графство Норфолк, на автомобиле. Очевидцы заметили, что экс-принц слегка откинулся на спинку сиденья.

В полиции долины Темзы уточнили, что Эндрю был отпущен без каких-либо предъявленных ему обвинений.