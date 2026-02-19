Экс-принца Эндрю отпустили после задержания по делу Эпштейна
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mick Atkins
Брата короля Карла III экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора отпустили из-под стражи. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Полиция освободила Эндрю почти через 12 часов после задержания по делу о связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Он покинул участок в городе Эйлшем, графство Норфолк, на автомобиле. Очевидцы заметили, что экс-принц слегка откинулся на спинку сиденья.
В полиции долины Темзы уточнили, что Эндрю был отпущен без каких-либо предъявленных ему обвинений.
Напомним, 19 февраля брата короля задержали в Великобритании из-за его давней дружбы с Эпштейном. После этого Карл III нарушил молчание и выступил с официальным заявлением, пообещав передать вопрос соответствующим органам. Разбирательство должно пройти полно и справедливо.
