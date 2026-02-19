Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 20:14

Экс-принца Эндрю отпустили после задержания по делу Эпштейна

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mick Atkins

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mick Atkins

Брата короля Карла III экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора отпустили из-под стражи. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Полиция освободила Эндрю почти через 12 часов после задержания по делу о связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Он покинул участок в городе Эйлшем, графство Норфолк, на автомобиле. Очевидцы заметили, что экс-принц слегка откинулся на спинку сиденья.

В полиции долины Темзы уточнили, что Эндрю был отпущен без каких-либо предъявленных ему обвинений.

Принца Эндрю полиции сдал экс-премьер Британии
Принца Эндрю полиции сдал экс-премьер Британии

Напомним, 19 февраля брата короля задержали в Великобритании из-за его давней дружбы с Эпштейном. После этого Карл III нарушил молчание и выступил с официальным заявлением, пообещав передать вопрос соответствующим органам. Разбирательство должно пройти полно и справедливо.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Великобритания
  • Файлы Эпштейна
  • Джеффри Эпштейн
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar