Принца Эндрю полиции сдал экс-премьер Британии
Экс-премьер Британии передал полиции меморандум по делу принца Эндрю
Обложка © Wikipedia / Carfax2
Скандал вокруг брата короля Карла III, принца Эндрю, получил неожиданное развитие. Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун лично передал полиции дополнительные материалы, которые, по его мнению, должны помочь в расследовании. Как сообщает Sky News, речь идёт о пятистраничном меморандуме, касающемся связей принца с покойным финансистом Джеффри Эпштейном.
«Мы направили пятистраничный меморандум в полицию… Этот меморандум содержит новую информацию в дополнение к той, которую я представил на прошлой неделе полиции Лондона, Эссекса и долины Темзы, где я выразил свою озабоченность тем, что необходимо обеспечить правосудие для девочек и женщин, ставших жертвами торговли людьми», — заявил Браун.
На фоне этих событий полиция активизировала следственные действия. Правоохранители задержали опального принца прямо на территории Сандрингемского дворца в графстве Норфолк. Задержание связано с подозрениями в ненадлежащем поведении на государственной службе. Кроме того, в рамках дела проводятся обыски.
Напомним, день рождения принца Эндрю 19 февраля обернулся для него проблемами: брата короля задержали в Великобритании — всё из-за его давней дружбы со скандально известным Эпштейном. Карл III нарушил молчание и выступил с официальным заявлением, пообещав, что вопрос передадут соответствующим органам для полного и справедливого разбирательства.
