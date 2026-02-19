Принца Эндрю полиции сдал экс-премьер Британии

Скандал вокруг брата короля Карла III, принца Эндрю, получил неожиданное развитие. Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун лично передал полиции дополнительные материалы, которые, по его мнению, должны помочь в расследовании. Как сообщает Sky News, речь идёт о пятистраничном меморандуме, касающемся связей принца с покойным финансистом Джеффри Эпштейном.

«Мы направили пятистраничный меморандум в полицию… Этот меморандум содержит новую информацию в дополнение к той, которую я представил на прошлой неделе полиции Лондона, Эссекса и долины Темзы, где я выразил свою озабоченность тем, что необходимо обеспечить правосудие для девочек и женщин, ставших жертвами торговли людьми», — заявил Браун.

На фоне этих событий полиция активизировала следственные действия. Правоохранители задержали опального принца прямо на территории Сандрингемского дворца в графстве Норфолк. Задержание связано с подозрениями в ненадлежащем поведении на государственной службе. Кроме того, в рамках дела проводятся обыски.