Политолог Юрий Кот не удивился тому, что имя российской певицы Аллы Пугачёвой нашлось в файлах американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинённого в секс-торговле и педофилии. Как рассказал эксперт «Царьграду» , артистка имела большое влияние на культуру в нашей стране, поэтому могла повлиять на прозападный курс в данной сфере.

Политолг признался, что нисколько не был шокирован решением Пугачёвой уехать из России после начала спецоперации. Он уверен, что певица была марионеткой в руках Запада и фактически работала против нашей страны. Примадонна за годы своей карьеры на сцене смогла сделать так, чтобы всё отечественное стало «дешёвкой», а западное казалось россиянам золотой мечтой и истинной демократией.