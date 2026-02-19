Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 17:08

Работала против России: Пугачёва неслучайно оказалась в файлах Эпштейна — всё дело в её влиянии

Политолог Кот уверен, что Пугачёва есть в файлах Эпштейна из-за прозападных взглядов

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Политолог Юрий Кот не удивился тому, что имя российской певицы Аллы Пугачёвой нашлось в файлах американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинённого в секс-торговле и педофилии. Как рассказал эксперт «Царьграду», артистка имела большое влияние на культуру в нашей стране, поэтому могла повлиять на прозападный курс в данной сфере.

Политолг признался, что нисколько не был шокирован решением Пугачёвой уехать из России после начала спецоперации. Он уверен, что певица была марионеткой в руках Запада и фактически работала против нашей страны. Примадонна за годы своей карьеры на сцене смогла сделать так, чтобы всё отечественное стало «дешёвкой», а западное казалось россиянам золотой мечтой и истинной демократией.

«Всё это подтверждает недавние сведения о её присутствии в файлах Эпштейна», — резюмировал аналитик в беседе с изданием.
Украинская модель оказалась вербовщиком красоток для секс-вечеринок Эпштейна
Украинская модель оказалась вербовщиком красоток для секс-вечеринок Эпштейна

Напомним, имя Аллы Пугачёвой фигурирует в файлах Джеффри Эпштейна. Вероятно, певицу планировали пригласить на встречу с финансистом. Политолог Вадим Попов допустил, что артистка должна была отрабатывать западную повестку в России, поэтому к ней проявили интерес.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Файлы Эпштейна
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar