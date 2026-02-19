Украинская модель оказалась вербовщиком красоток для секс-вечеринок Эпштейна

Украинская модель из города Бровары подыскивала девушек, готовых отправиться на секс-вечеринки американского миллиардера Джеффри Эпштейна. Чаще всего она вербовала собственных подруг и просто приятельниц. Об этом сказано в расследовании Slidstvo Info.

Переписки с украинкой найдены в файлах Эпштейна, ставшего фигурантом уголовного дела о педофилии и секс-торговле. Финансист оплачивал своей своей знакомой с Украины билеты на курорты, покупку компьютера, процедуры в салонах красоты, а также высылал ей деньги. В ответ девушка отправляла ему фото красоток, некоторых она находила на курсах йоги, которые часто посещала.

Как минимум одна украинка была выбрана Эпштейном и летала на остров на закрытые вечеринки. О некоторых предлагаемых девушках милииардер высказался нелестно, сказав, что они не в его вкусе.

Ранее сообщалось, что ключевой фигурой в вербовке российских девушек для сети американского преступника Джеффри Эпштейна оказалась модель из Москвы. Её настоящее имя — Светлана Пожидаева, она известна под псевдонимом Лана и имеет диплом престижного МГИМО.

Напомним, ранее Минюст США опубликовал обширный массив рассекреченных документов, фотографий и видеоматериалов, связанных с делом американского финансиста и осуждённого сексуального преступника Джеффри Эпштейна, который погиб в тюрьме в 2019 году в ожидании суда по обвинениям в торговле людьми. Начиная с января 2024 года и в рамках принятого Закона о прозрачности файлов Эпштейна, американский Минюст обнародовал миллионы страниц, включая внутренние расследования ФБР, электронные письма, полётные журналы и показания, которые детализируют механизм работы его преступной сети и проливают свет на его связи с множеством влиятельных лиц — от политиков до представителей бизнеса и британской королевской семьи. Хотя документы раскрывают шокирующие подробности о масштабах преступлений Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл, важно отметить, что само по себе упоминание в них какого-либо известного человека не является доказательством его причастности к противоправным действиям, и многие фигуранты категорически отвергают все обвинения.