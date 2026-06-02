Сон до обеда, газировка ночью: Почему бесконтрольное лето может сломать ребёнка

Сбитый режим во время каникул может серьёзно навредить здоровью ребёнка, заявила семейный психолог Анастасия Кардиакос. По её словам, задача родителей не отнимать у подростка лето, а сделать так, чтобы через десять лет он не вспоминал его как «точку невозврата».

Запрещать что-либо бесполезно, ведь запретный плод сладок, лучше объяснять, как лучше поступить. К примеру, чтобы получить чипсы или другие снеки, ребёнок сначала должен съесть белковую пищу. Движение должно быть игрой, поскольку скучный тренажёрный зал проигрывает волейболу и велосипеду.

Важно научить подростка уважению к собственному организму, который только делает вид, что справляется с нагрузкой. И тогда он научится соблюдать режим сна, а также минимизирует вредную пищу, в том числе газировки, отметила эксперт в беседе с «Радио 1».

