Наказываем или обнимаем? Психолог рассказала, почему ребёнок ворует деньги родителей и как его спасать

Даже если родители когда-либо объясняли, что воровать семейные деньги плохо, ребёнок всё равно может это сделать. Кто-то по мелочи и один раз, а кто-то много и не единожды. Клинический психолог Ирина Польгун рассказала Life.ru, можно ли наказывать ребёнка за воровство.

Нет смысла ожидать от пойманного отпрыска чётких объяснений, почему он совершил то, что совершил — он ещё мал и незрел, чтобы объяснить свои порывы. Для этого существуют взрослые, которые должны помочь ему разобраться с ситуацией и со своими чувствами. Взрослые обязаны показать варианты решений проблем и помочь выбрать оптимальный вариант. Ирина Польгун Клинический психолог

По словам эксперта, наказать можно всегда, но цель — показать, что у конкретного действия могут быть неприятные последствия и прекратить последующие вероятные повторения этого действия. Однако если ребёнок не видит иного разрешения своей ситуации, наказание, в данном случае отрицание единственного найденного им решения, никак не добавит ему знаний и мудрости в том, как делать правильно. Скорее наоборот, поставит в тупик и сильно понизит самооценку. Задача родителей — вывести ребёнка из этого тупика.

Вероятнее всего за украденной суммой стоит удовлетворение потребностей: — Физиологические потребности. Например, сладости, вкусная еда, аттракционы и так далее; — Безопасность и защищённость. Возможно вне семьи у него требуют откупаться, чтобы не быть униженным или избитым; — Социальные потребности. Быть принятым в сообщество, быть вхожим в круг, а сообщество требует взносов в различных формах; — Потребность в уважении. Быть признанным, доминировать и этого тоже на взгляд ребёнка проще достичь с помощью денег; — Потребность в самореализации. Возможно деньги нужны ему для творчества и развития.

«И для ребёнка, и для родителей важно выяснить цель, на которую потребовались деньги и проговорить путь достижения этой цели правильными средствами. Для ребёнка должно стать ясным и понятным, какие действия ему предпринять, чтобы получить право на пользование некоторой частью семейного бюджета и как делать это рационально и грамотно», — добавила специалист.

Если родители не замечают того, что у ребёнка не закрыты какие-то из вышеназванных потребностей, то это значит, что по каким-то причинам они не успевают за его развитием. Внимание нужно и важно детям в любом возрасте, особенно тогда, когда они уже кажутся самостоятельными. За каждой незакрытой потребностью стоит недостаток внимания, личного общения и любви.

«Наказать можно всегда. Но гораздо важнее постоянно поддерживать контакт с ребёнком, чтобы быть для него пространством поддержки и ответов на его вопросы, тогда у него не возникнет необходимости воровать», — заключила собеседница Life.ru.

