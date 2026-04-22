Арест и исправительные работы: Сколько нужно свистнуть пакетов в магазине, чтобы нарваться на закон

Воровство бесплатных пакетов для товаров на развес грозит реальными проблемами с законом, предупредил преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина Виталий Сбитнев. В зависимости от количества похищенного, речь может идти как о штрафе, так и о перспективе оказаться в изоляторе.

«Лицо, взявшее <...>, например, один или два рулона пакетов, может быть привлечено к ответственности за мелкое хищение», — пояснил юрист. При этом наказание по ст. 7.27 КоАП РФ грозит только если стоимость похищенного не превышает 2,5 тысячи рублей. Всё, что выше — уголовное производство.

Однако кража небольшого числа пакетов грозит лишь штрафом — до пятикратной стоимости похищенного, но не менее трёх тысяч. Также речь может идти об административном аресте до 15 суток или обязательных работах сроком до 120 часов. По словам Сбитнева, покушение на пакеты в целом даёт магазину право на обращение в суд.

«Но если ущерб был причинён незначительный, то, скорее всего, продавец не пойдёт с таким иском в суд, так как расходы на судебный процесс будут больше, чем стоимость пакетов», — заключил собеседник ТАСС.

