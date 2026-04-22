Жалко птичку и деньги: Водителям объяснили, что им грозит за сбитого голубя

Российских водителей предупредили о возможном штрафе за наезд на голубя — сумма может достигать 600 рублей за одну птицу. Об этом РИА «Новости» сообщила юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Юлия Павлова.

«Голубь относится к охотничьим ресурсам, и такса за его уничтожение составляет 600 рублей», — отметила она.

Размер выплаты зависит от количества пострадавших особей. Если под колёса попадает сразу несколько птиц, каждая из них учитывается отдельно, что увеличивает итоговую сумму. Кроме того, подобный инцидент квалифицируется как дорожно-транспортное происшествие. Это означает, что водитель обязан действовать по установленным правилам.

Покидать место случившегося нельзя. В случае фиксации такого нарушения автомобилисту может грозить серьёзное наказание. Речь идёт о лишении водительских прав либо административном аресте, подчеркнула специалист.

