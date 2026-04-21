Штраф вместо лишения: В каких случаях водителю простят пересечение сплошной

Каждый водитель знает: пересекать сплошную линию разметки нельзя. Перестраиваться, поворачивать или разворачиваться разрешено только там, где разметка прерывается. За сплошную грозит не только штраф, но иногда и лишение прав. Однако, как объяснил портал NaAvtotrasse.ru представитель ГАИ, в некоторых случаях можно отделаться только штрафом.

Когда дадут только штраф (не лишат прав):

Перестроение в попутном направлении (из одной полосы в другую) — штраф 500 рублей по ч. 1 ст. 12.16 КоАП. Выезд на полосу для общественного транспорта через сплошную — штраф 1500 рублей (в регионах) или 3000 рублей (в Москве и Санкт-Петербурге) по ст. 12.17 КоАП. Выезд со второстепенной дороги или прилегающей территории с поворотом налево через сплошную — штраф 500 рублей (ст. 12.16 КоАП). Чтобы избежать штрафа, лучше сначала повернуть направо и доехать до места, где разрешён поворот. Поворот или разворот через сплошную (даже через двойную) — штраф от 1000 до 1500 рублей (ч. 2 ст. 12.16 КоАП).

Исключения, когда сплошную пересекать можно:

Обгон тихоходного транспортного средства (с наклейкой «Тихоходное транспортное средство»).

(с наклейкой «Тихоходное транспортное средство»). Объезд препятствия (например, сломавшейся машины), если справа объехать невозможно. Но даже в этом случае выезд на встречную полосу накажут штрафом от 1000 до 1500 рублей.

Ранее сообщалось, что к июлю 2026 года планируют принять поправки в правила дорожного движения для пользователей электросамокатов, моноколёс и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Их обяжут ездить в основном по велосипедным дорожкам, а если их нет — прижиматься к правому краю дороги и двигаться вместе с автомобильным потоком. Кроме того, было предложено полностью запретить выезжать на электровелосипедах в местах, где много пешеходов.