Подростки сходят с ума, папа римский повторил: что значит и откуда взялся мем «сикс-севен» Оглавление Что такое «сикс-севен»: короткий ответ Откуда взялся мем «6-7»: полная хронология Февраль 2025: песня Skrilla Doot Doot (6 7) Весна 2025: Ламело Болл и баскетбольные эдиты Лето – осень 2025: The 67 Kid и виральность 2025–2026: брейнрот и закрепление в культуре Май 2026: папа римский повторяет мем Кто такие герои мема: The 67 Kid, Тайлен Кинни, Ламело Болл, Skrilla Почему «сикс-севен» стал вирусным: 5 причин Что такое брейнрот и при чём здесь «шесть-семь» Громкие появления мема: South Park, запреты в школах, папа римский Почему мем бесит взрослых и радует подростков «Сикс-севен»: часто задаваемые вопросы Что именно означает фраза «сикс-севен»? Как правильно делать жест «взвешивания»? Кто такой The 67 Kid и почему он стал знаменитым? Правда ли, что мем связан с нацизмом из-за числа 67? Папа римский действительно повторил мем? Это правда? Это уже не модно? Мем умер? Мои дети постоянно кричат «сикс-севен», что делать? Почему это называют «брейнротом» и это плохо? Что означает мем six-seven? История от песни Skrilla и Ламело Болла до папы римского. Почему дети кричат «сикс-севен» и как это связано с брейнротом. Полный разбор вирусного феномена. 20 мая, 15:19 Как мем «сикс-севен» покоряет мир. Коллаж © Life.ru. Обложка © ChatGPT, © YouTube / Milkky, © ТАСС / ALESSANDRO DI MEO / ЕРА

«Сикс-севен» (six‑seven) — интернет-мем, ставший вирусным в 2025 году, до сих пор сохранивший свою популярность и даже попавший в рекламу. В мае 2026-го о нём заговорили даже православные. Священник Русской православной церкви Евгений Мурзин обратил внимание на то, что 67-й псалом — один из самых торжественных текстов библейской традиции, открывающий пасхальное богослужение. То есть в богослужебной практике 67 — это число, связанное с темой победы жизни. По мнению клирика, за «брейнрот-сленгом» неосознанно повторяется образ победы Бога над злом.

Итак, подростки бегают по улицам, школьным коридорам, выкрикивая эту фразу, а взрослые не понимают, что она означает, бесятся и пытаются запретить. Откуда пришёл мем, в чём его смысл и при чём здесь папа римский — читайте в материале Life.ru.

Что такое «сикс-севен»: короткий ответ

«Сикс‑севен» (6-7, или six−seven) — вирусная интернет‑фраза, так называемый мем, который особенно часто используют в основном младшие школьники и подростки поколения альфа. Применяют они его где угодно, он может звучать как:

универсальный ответ на любой вопрос («Как дела?» — «6-7»);

оценка «так себе», «и так, и не так»;

маркер принадлежности к молодёжному тренду — такой типа пароль «свой/чужой».

Ну или обычный повод для шутки или провокации, например, в школах при упоминании чисел 6 и 7, что уже привело к запретам на упоминание этого мема в некоторых учебных заведениях.

Нередко эта фраза сопровождается ещё и жестом: ладони направлены вверх и попеременно поднимаются и опускаются, словно человек колеблется между вариантами.

Откуда взялся мем «6-7»: полная хронология

Но откуда же взялся этот странный мем, который можно услышать буквально с улицы у себя за окном, когда практически первоклассники бегают по двору и кричат эту на первый взгляд абсолютно бессмысленную фразу, не имеющую под собой никаких оснований? Началось всё ещё в прошлом году.

Февраль 2025: песня Skrilla Doot Doot (6 7)

Мем родился вообще из довольно неожиданного места — песни американского рэпера Skrilla, в которой есть повторяющаяся строка 6-7, I just bipped right on the highway. Вышел трек 7 февраля 2025 года — и, по одной из версий, именно отсюда всё пошло-поехало. Фраза «сикс-севен» оказалась настолько приставучей, что разрослась до интернет-феномена.

Мем «сикс-севен» — при чём тут рэп и баскетбол. Фото © ТАСС / Matt Slocum / АР

Весна 2025: Ламело Болл и баскетбольные эдиты

Другой версией происхождения этого мема стали быстро набирающие популярность эдиты с баскетболистом Ламело Боллом, рост которого как раз 6 футов 7 дюймов. На роликах был сам игрок, а на фоне звучало заветное six−seven. Даже сам спортсмен поддержал тренд и несколько раз повторил мем в соцсетях. Позже баскетболиста стали вставлять в любой ролик, связанный с цифрами 6 и 7.

Лето – осень 2025: The 67 Kid и виральность

«Тикток», конечно, в стороне остаться не мог. Американские подростки, понимая, что так можно «залететь в реки», начали кричать six-seven, сопровождая это тем самым жестом с ладонями.

В связи с этим активно зафорсился ролик с баскетбольным фанатом. На нём юный и довольно эмоциональный болельщик кричит очень сильно это самое six-seven и трясёт руками вверх-вниз. Видео быстро набрало миллионы просмотров, а Маверика (имя этого фаната) прозвали 67 Kid. Его лицо начали вставлять в мемы, в т. ч. в стиле аналогового хоррора.

2025–2026: брейнрот и закрепление в культуре

Постепенно, как это бывает со многими особенно популярными (и зачастую бессмысленными) приколами, мем «сикс-севен» вышел за пределы соцсетей.

Подростки, преимущественно представители поколения альфа, стали выкрикивать его в школах, как только видели или слышали сочетание цифр 6 и 7, на спортивных мероприятиях и даже в общественных местах — фраза стала своеобразным паролем. Бренды тоже в стороне не остались и оперативно подхватили тренд: сеть пиццерий, например, запускала акцию: ровно в 16:07 можно было компанией подойти к кассе, крикнуть «сикс-севен» и получить скидку целых 67%. Появилось даже мороженое под названием «67». На Западе компании тоже участвовали в этом движе.

Параллельно мем проник в цифровые развлечения: в популярной игре «Укради брейнрот» появился специальный персонаж «67» — стилизованная цифра из деталек LEGO, что укрепило связь между трендом и концепцией «брейнрота» как навязчивого, но заразительного контента.

А осенью 2025 года Dictionary.com даже признал «6-7» словом года.

Мем «6-7»: почему он везде. Фото © landofgames

Май 2026: папа римский повторяет мем

Но, наверное, самым неожиданным стало повторение мема не кем иным, как папой римским! В мае 2026 года во время публичной встречи с молодёжью он, отвечая на вопрос о современных трендах, неожиданно произнёс это самое six−seven с улыбкой и жестом «взвешивания». Видео мгновенно разлетелось, вызвав шквал реакций и обсуждений в соцсетях.

Кто такие герои мема: The 67 Kid, Тайлен Кинни, Ламело Болл, Skrilla

Наверное, главными героями этого мема как раз и являются те, кто стоит у его истоков, если можно так выразиться. Это The 67 Kid (Маверик Тревиллиан) — подросток, чьё видео с криком six−seven и жестом стало вирусным. Его лицо использовали в мемах и эдитах.

Ламело Болл — профессиональный баскетболист (6 футов 7 дюймов), чьё имя и рост связали с мемом. Он и сам поддержал тренд в соцсетях.

Skrilla — рэпер, автор трека Doot Doot (6 7), откуда началась история мема.

А также Тайлен Кинни — баскетболист, который снял ролик, где «взвешивает» напиток из Starbucks и говорит: «Наверное, шесть… шесть… six−seven». Он популяризировал тот самый жест, который потом повторил Маверик.

Почему подростки повторяют «сикс-севен». Фото © YouTube / Milkky

Почему «сикс-севен» стал вирусным: 5 причин

Точно определить истинную причину успеха мема «сикс-севен» сложно. Как и любой другой прикол по типу «Тралалело Тралала» и «Балерина Капучино», «6-7» в основном цепляет людей именно отсутствием смысла. Но если постараться выделить конкретные причины того, что мем так сильно разлетелся и вышел за пределы соцсетей, то можно предположить, что на это повлияли:

Абсурдность и простота. Фраза не требует понимания и её легко повторять.

Жест как часть мема. Визуальный элемент («взвешивание» ладонями) усиливает вовлечённость.

Маркер поколения. Взрослые не понимают смысла, а подростки так определяют, кто в теме, кто «свой».

Поддержка инфлюэнсеров. Участие известных лиц, как Ламело Болла, ускорило распространение мема.

И, конечно, алгоритмы соцсетей. TikTok и YouTube продвигали короткие ролики с мемом, создавая эффект «залипания». Без этого ни один мем, шутка или прикол не смогли бы так завируситься.

Что такое брейнрот и при чём здесь «шесть-семь»

Вообще, брейнрот переводится дословно как «гниение мозга». Обозначает этот термин сегодня навязчивый, примитивный контент, который быстро распространяется и «залипает» в памяти, не неся глубокого смысла. И six-seven — типичный его пример:

бессодержательность (нет чёткого значения);

многократное повторение (в соцсетях, школах, медиа);

алгоритмическая поддержка (тренды TikTok);

эффект «залипания» (фраза застревает в голове).

И хотя кажется, что такой юмор туповатый и, возможно, даже вредный, психологи отмечают, что подобные шутки помогают подросткам справляться со стрессом и с информационной перегрузкой.

Брейнрот — что это такое и при чём тут мемы. Коллаж © Life.ru. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fishy.ai.animation

Громкие появления мема: South Park, запреты в школах, папа римский

Этот странный мем даже появился в одном из эпизодов мультсериала «Южный Парк». В серии 28‑го сезона его показали как непонятный взрослым тренд, который доводит школьного директора до отчаяния. И хотя мем пытались таким образом высмеять, но это лишь добавило ему популярности.

А в ряде школ США и Европы учителя даже вводили дисциплинарные меры за выкрикивание six‑seven на уроках: ученикам назначали дополнительные задания или короткие штрафы, чтобы те перестали так часто выкрикивать этот мем. Аналогичные ограничения появились и в российских школах: педагоги и администрация некоторых учебных заведений в Москве, Санкт‑Петербурге и крупных региональных центрах стали просить учеников воздержаться от повторения фразы на уроках и переменах — по их мнению, это отвлекало от учёбы и создавало лишний шум.

В Перми так вообще учитель математики вывесил в классе объявление, в котором «запретил» число 67 на уроках. За его упоминание грозили наказания в виде решения 67 примеров или подготовки 67 презентаций по предмету. Разумеется, это было скорее профилактической шуткой, чем неофициальным запретом на уровне школы.

Ну и, наверное, самым резонансным событием стало появление мема в выступлении папы римского в мае 2026 года, о котором мы уже упомянули ранее.

Почему папа римский повторил мем «6-7». Фото © ТАСС / ALESSANDRO DI MEO / ЕРА

Почему мем бесит взрослых и радует подростков

И пока подростки радостно кричат на улицах и в школах «сикс-севен», взрослые в большинстве своём бесятся, пытаясь безрезультатно найти смысл в этом. Плюс ко всему если для детей этот способ объединиться, то старшему поколению такие шутки обычно мешают, например, когда при упоминании цифр 6 и 7 весь класс хором устраивает балаган. Да и вообще, с каждым новым мемом многим всё сложнее понимать молодёжь, от чего становится грустно.

«Сикс-севен»: часто задаваемые вопросы

Что именно означает фраза «сикс-севен»?

У неё нет чёткого значения. Это универсальный ответ или реакция, маркер принадлежности к тренду.

Как правильно делать жест «взвешивания»?

Ладони направлены вверх, попеременно поднимаются и опускаются, как будто вы колеблетесь между двумя вариантами или «взвешиваете» что‑то.

Кто такой The 67 Kid и почему он стал знаменитым?

Маверик Тревиллиан — подросток, чьё видео с криком six-seven на баскетбольном матче стало вирусным летом 2025 года.

Правда ли, что мем связан с нацизмом из-за числа 67?

Нет. Никаких исторических или идеологических связей нет. Число выбрано случайно, из песни Skrilla — и даже сам автор текста никакого смысла, как он говорил сам, в это число не вкладывал.

Папа римский действительно повторил мем? Это правда?

Да, в мае 2026 года во время встречи с молодёжью он произнёс six-seven с жестом, что стало мировой новостью. Правда, он скорее просто повторил за детьми, чтобы поддержать их, чем осознанно пошутил.

Это уже не модно? Мем умер?

На май 2026 года мем остаётся популярным, в России так точно, хотя на Западе пик пришёлся ещё на осень 2025‑го. Он закрепился в молодёжном сленге и поп‑культуре.

Мои дети постоянно кричат «сикс-севен», что делать?

Точно не стоит запрещать, так как это только усилит интерес. Лучше спокойно спросить, что мем значит для них. Если же выкрики мешают учёбе, обсудить с ребёнком правила поведения в школе.

Почему это называют «брейнротом» и это плохо?

«Брейнрот» — термин для описания примитивного, повторяющегося контента. Он не обязательно вреден: для подростков это форма языковой игры и способ снять стресс. Опасность возникает, только если мем вытесняет нормальную речь.

Авторы Андрей Ананьев