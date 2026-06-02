2 июня, 08:33

Дисморфофобия: Как мозг искажает зеркальное отражение и превращает внешность в одержимость

Психолог Власов: Дисморфофобия не лечится хирургически

Обложка © GigaChat / Life.ru

При дисморфофобии зеркало превращается из обычного бытового предмета в инструмент самоистязания. Многочасовое вглядывание в отражение — это вовсе не признак нарциссизма, а тяжёлый компульсивный ритуал, продиктованный невыносимой тревогой, предупредил психолог Денис Власов.

При недуге мозг начинает работать как искажающая лупа: фокус патологически сужается до одной поры, лёгкой асимметрии или формы носа, раздувая их до масштабов тотального уродства. Человек теряет способность воспринимать свой образ целостно, в отражении видится лишь дефект.

Чем дольше длится визуальный контроль, тем сильнее искажается реальность. Любые попытки исправить ситуацию скальпелем хирурга обречены. Проблема кроется не в физиологии, а в сломанной оптике восприятия, требующей исцеления глубинного чувства собственной неполноценности.

«Это ловушка психики, где внешность ошибочно становится единственным критерием ценности личности и права на любовь», — заключил собеседник РИАМО.

Ранее россиян предупредили, что подкасты и телевизор на фоне грозят «туманом в голове». Тем временем невролог посоветовала гулять по лесу, чтобы стать умнее.

