Акустический хаос для мозга: Подкасты и телевизор на фоне грозят «туманом в голове»

Привычка заполнять тишину музыкой, телевизором или подкастами во время работы, может привести к ухудшению способности к глубокой концентрации, предупредил основатель центров слуха, аудиолог Никита Дикопольцев. По его словам, специалисты всё чаще сталкиваются с пациентами, у которых уши физически здоровы, но есть жалобы на «туман в голове» и невозможность сосредоточиться.

Причина часто кроется именно в акустической перегрузке. Исследования показывают, что даже звуки интенсивностью 60–85 дБ при длительном воздействии снижают внимание и объём рабочей памяти, а мозг устаёт не столько от громкости, сколько от необходимости обрабатывать хаотичный поток информации.

Повседневная умственная деятельность состоит преимущественно из сложных задач, где фоновый шум только вредит. Особенно остро проблема стоит у тех, у кого есть даже лёгкая тугоухость. Их мозг тратит колоссальные ресурсы на то, чтобы «достроить» услышанное и понять смысл, а хронический фоновый шум лишь усиливает когнитивную нагрузку.

Длительное шумовое воздействие ведёт к когнитивным нарушениям и снижению успеваемости, и особенно опасно это для детей, резюмировал аудиолог. При этом многое зависит от индивидуальной восприимчивости: люди с изначально низкой рабочей памятью значительно более уязвимы, хотя есть и те, на кого фоновый шум может вообще не влиять, заключил Никита Дикопольцев.

«Важно понимать, что речь идёт не только о громкости, но и о содержании. Наш мозг не может полностью игнорировать осмысленную речь, даже если она звучит фоном», — заключил собеседник «Газеты.ru».

