Гороскоп Тамары Глобы на июнь 2026: Что ждёт Россию и мир в месяц опасных двойственных Близнецов

Июнь 2026 года станет месяцем странного двойного движения — нас потянет назад: к дому, семье, прошлому и старым обещаниям, но жизнь при этом начнёт толкать вперёд. Известный астролог Тамара Глоба считает, что первый месяц лета принесёт не только отпускное настроение, но и серьёзные переломы в политике, финансах и личных судьбах. Мы изучили прогноз астролога и собрали главное: что ждёт Россию и мир, почему июнь связан с родиной, какие дни лучше отметить в календаре красным и при чём тут знак зодиака Близнецы.

Месяц быстрых решений и неожиданных встреч

Гороскоп на июнь 2026 года для России и мира. Фото © Shutterstock / FOTODOM / 24K-Production

Июнь проходит под созвездием Близнецов, а этим знаком зодиака управляет Меркурий. В астрологии он отвечает за информацию, связи, торговлю, поездки, переговоры и всё, что заставляет мир двигаться быстрее. Поэтому месяц получится не сонным летним перерывом, а настоящей лентой новостей, где одно событие цепляет другое. Люди будут больше говорить, спорить, искать единомышленников, вспоминать старые связи и внезапно возвращаться к тем, кого давно отпустили.

Месяц Близнецов: информация станет главным оружием июня

Главная энергия июня связана не с тишиной, а с движением. Новости, слухи, переговоры, сделки, документы, поездки, сообщения от старых знакомых: всё это будет играть куда большую роль, чем обычно. Тамара Глоба связывает месяц с Меркурием, а значит, любые слова в июне могут иметь последствия.

Близнецы умеют жить здесь и сейчас. Они быстро схватывают смысл, легко меняют маршрут и редко застревают в одной версии будущего. В июне это качество понадобится многим. Планы могут меняться буквально на ходу, а человек, который ещё вчера был уверен в одном решении, уже завтра начнёт смотреть в другую сторону.

Ностальгия и родной дом: почему всех потянет к прошлому

Июнь 2026 года: прогноз Тамары Глобы о деньгах, семье и политике. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zoteva

Несмотря на быстрый Меркурий, июнь 2026 года не будет месяцем только будущего. По прогнозу Глобы, в жизнь многих людей вернётся прошлое: детство, родные места, семейные истории, старые дома, дачи, родители, дети и вопросы жилья. Многие захотят вернуться в родные края или хотя бы мысленно туда съездить.

Одни поедут отдыхать туда, где прошло детство. Другие займутся ремонтом, документами на жильё, семейными делами или планами переезда. Июнь словно спросит: где вам по-настоящему спокойно? Не где красиво на фото, а где тело наконец выдыхает.

Переезды и поиск своего места: июнь 2026 заставит выбрать точку опоры

Один из главных мотивов июня 2026 года: выбор места для жизни. Тамара Глоба говорит о родине, доме, комфорте, переездах и возвращении. Для кого-то первый летний месяц станет временем окончательного решения: оставаться, ехать дальше или возвращаться туда, откуда когда-то уехали с твёрдой мыслью «никогда больше».

Здесь не стоит ждать простого ответа. Июнь может показать, что мечта о переезде была не совсем вашей, а желание вернуться домой связано не только с любовью, но и с усталостью. У многих включится внутренний компас: где лучше семье, где проще работать, где безопаснее и где не приходится каждый день притворяться железным человеком.

Финансовый гороскоп на июнь 2026 года от Глобы

Финансовый прогноз на июнь 2026 года по Тамаре Глобе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MaxZolotukhin

В финансовой сфере июнь обещает переломные процессы. По словам Глобы, большой бизнес будет бороться за возможности и использовать почти все доступные варианты. Особенно напряжёнными станут начало и конец месяца. Это время, когда старые финансовые схемы могут уходить в прошлое, а новые ещё не дадут ощущения прочной почвы.

Для обычных людей эта энергия может проявиться проще: захочется вложиться во что-то надёжное. Дом, земля, ремонт, семейная безопасность, накопления, понятные активы. После периода тревоги многие начнут искать не быстрый выигрыш, а устойчивость. Но если в июне кто-то обещает лёгкие деньги без риска, то лучше сразу включить внутреннего бухгалтера с ледяным взглядом.

Политические перемены и резкие уходы: мир будет нервничать

Что ждёт Россию в июне 2026 года, по прогнозу Тамары Глобы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dark_Side

Прогноз Тамары Глобы на июнь касается не только личных дел. Астролог говорит о важном времени для политических лидеров, сменах руководителей и внезапных уходах. Особенно чувствительными могут стать первые дни июня и начало третьей декады. В эти периоды мировая повестка рискует стать резче.

Июнь не обещает спокойной шахматной партии. Скорее это месяц быстрых перестановок, когда фигуры начинают двигаться не по привычной логике. Одни лидеры будут пытаться удержать позиции, другие получат шанс выйти вперёд, третьи могут внезапно исчезнуть с политической сцены.

Опасные дни июня 2026: даты, которые лучше не игнорировать

Тамара Глоба предупредила об опасных днях июня 2026 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Тамара Глоба назвала даты, когда в июне стоит быть внимательнее. Это 1, 2 июня, первая половина 4 июня, 10 июня, первая половина 11 июня, вечер 12 июня, вечер 17 июня, вторая половина 23 июня, первая половина 24 июня, вечер 28 июня и 29 июня.

В эти дни не стоит идти на конфликт ради принципа, не принимать финансовые решения на эмоциях и не проверять судьбу на прочность. Лучше перенести сложный разговор, крупную покупку или рискованную поездку или хотя бы дважды подумать. Опасные даты не обещают обязательную катастрофу, но подсвечивают слабые места: где тонко, там и рвётся.

Июнь 2026 года, по прогнозу Тамары Глобы, получится месяцем памяти, перестройки и выбора точки опоры. Он заставит многих посмотреть назад, но не для того, чтобы застрять в прошлом. Скорее, чтобы понять, что брать с собой дальше, а что пора оставить за дверью. Дом, семья, деньги, переезды, политические перемены и опасные даты сложатся в один большой летний узор. И если слушать не только новости, но и себя, то этот месяц может стать не тревожной воронкой, а началом более честного маршрута. А если хотите заранее подготовиться к июньским перепадам самочувствия, Life.ru уже рассказывал, когда в июне 2026 года ждать магнитные бури и как пережить самые напряжённые дни.