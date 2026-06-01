«Запал для гранаты»: астролог раскрыл главные политические события июня 2026 года

Июнь 2026 года может стать месяцем, когда мировая политика резко прибавит скорость. В прогнозах на этот период звучат слова про обострения, смену старых стратегий, закулисные перестановки и новую волну конфликтов. Особенно напряжённой выглядит вторая половина месяца: после новолуния, летнего солнцестояния и ближе к полнолунию 30 июня. Life.ru рассказывает, какие даты астрологи считают самыми нервными и почему июнь уже называют «запалом для гранаты».

Июнь начнётся как месяц резких разворотов

Первая половина месяца может пройти в режиме политической турбулентности. Там, где ещё недавно стороны держались привычной линии, начнут появляться новые заявления, неожиданные манёвры и попытки быстро перестроиться под изменившиеся обстоятельства. Внешне это может выглядеть странно: вчера говорили одно, сегодня осторожно уточняют, завтра уже делают вид, что всё так и планировалось.

«Июнь — как американские горки. Здесь очень много всяких перемен», — говорит астролог Александр Зараев. По его словам, многим политикам придётся быстро «менять паруса», если ветер начнёт дуть в другую сторону. Поэтому начало лета может стать не временем затишья, а периодом нервной перенастройки: старые схемы ещё работают, но уже начинают скрипеть.

С 1 по 5 июня возможен первый всплеск напряжения

Начало июня попадает под влияние полнолуния 31 мая. В астрологической логике это может дать резкий старт событиям: новости начнут идти плотнее, риторика станет жёстче, а конфликты получат дополнительный импульс. Такой период редко выглядит как один большой взрыв. Чаще это серия вспышек: скандалы, аварии, громкие заявления, обострения на разных направлениях.

Зараев отдельно выделяет отрезок примерно до 5 июня и связывает его с динамикой военных действий. «Военные действия в этот период, особенно где-то с 31 мая примерно до 5 июня, будут проходить весьма динамично», — считает астролог.

До 15 июня будет закрываться старая стратегия

Середина месяца выглядит как рубеж. Новолуние 15 июня может стать точкой, после которой изменится ход СВО. Это не обязательно означает мгновенный перелом или громкое объявление. В политике такие вещи часто видны по мелочам: меняются формулировки, появляются новые условия, старые обещания звучат осторожнее, а участники начинают готовить запасные сценарии.

«До 15 июня будет заканчиваться какая-то старая стратегия отношений между Россией и Украиной, а уже во второй половине июня всё будет планироваться или происходить по другому сценарию», — говорит Александр Зараев. Поэтому первая половина июня может стать временем, когда старые решения ещё доигрывают, но за кулисами уже ищут новый порядок действий. Внешне это похоже на шахматную партию, где фигуры пока стоят на месте, но игроки уже просчитали другой ход.

После 21 июня конфликтность может усилиться

Со слов астролога, летнее солнцестояние 21 июня добавляет месяцу ещё одну точку напряжения. Это пик солнечной энергии, и в астрологических прогнозах такой период часто связывают с волей, властью, борьбой за лидерство и желанием действовать жёстче. Если до середины июня процессы только меняют направление, то после солнцестояния они могут стать более резкими и публичными.

В конце июня, особенно после 25-го числа, политический фон может стать грубее. Зараев говорит о зоне агрессивных действий, скандалов и массовых выступлений. Последняя декада месяца может стать временем, когда цена ошибки вырастет, а пространство для спокойных договорённостей сузится. В такие периоды политики чаще выбирают силу, давление и демонстративные шаги.

Конец июня запустит большой политический цикл

Финальная точка месяца связана с полнолунием 30 июня и переходом Юпитера в знак зодиака Лев. В астрологии он отвечает за власть, статус, лидерство и публичную сцену. Поэтому конец месяца, со слов эксперта, может усилить борьбу между крупными фигурами: каждый захочет показать силу, удержать влияние или перехватить инициативу. На этом фоне могут громче звучать темы выборов, назначений и смены политических ролей.

Сам Зараев связывает июнь с подготовкой к более крупным августовским событиям. По его прогнозу, под давлением могут оказаться Владимир Зеленский и ряд европейских политиков. «Июнь в некотором смысле — как запал для гранаты», считает астролог. В этом образе весь смысл месяца: он не обязательно сам станет главным взрывом, но может запустить цепочку решений, которая проявится во второй половине лета.

Июнь 2026 года в таком прогнозе выглядит не спокойным началом лета, а месяцем политического перегрева. Сначала всплеск после полнолуния, затем новолуние как смена сценария, потом солнцестояние, последняя декада и полнолуние 30 июня. Верить астрологии или нет, каждый решит сам, но общий совет здесь вполне земной: меньше резких решений, больше проверки фактов, документов и обещаний.