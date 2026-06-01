Будущий лузер, ловелас или нефтяник? Как день недели, в который вы родились, предрешил вашу судьбу

Мы привыкли рассчитывать натальные карты и судить о характере человека исходя из месяца рождения, даты и даже точного времени. Но что, если мы скажем, что день недели, в который человек появился на свет, тоже считается важной подсказкой? Он показывает базовую энергию, стиль поведения, слабые места, способ любить и даже путь к деньгам. Life.ru рассказывает, какая планета-покровитель именно у вас и каким образом день рождения задаёт внутренний ритм личности!

Понедельник — день Луны

Ваша дата рождения скрывает больше, чем вы думали: понедельник — день Луны. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Рождённые в понедельник находятся под влиянием Луны. Это люди тонкой чувствительности, сильной интуиции и глубоких эмоций. Они нередко считывают настроение окружающих раньше, чем те успевают что-то сказать. Им важно чувствовать безопасность, доверие и душевную близость. В любви такие люди привязываются надолго и глубоко. Им сложно резко отпускать отношения, даже если они уже перестали приносить радость. Часто они берут на себя роль заботливого спасателя: поддерживают, лечат, утешают, а потом сами устают от чужих переживаний.

Деньги к ним могут приходить через заботу, дом, красоту, психологию, женские темы, эстетику, уют и всё, что связано с эмоциональным комфортом. Их сила в умении чувствовать людей, но из этого вытекает и слабость: рождённые под влиянием Луны рискуют раствориться в чужих эмоциях и забыть о себе. Кстати, помните знаменитую песню Андрея Миронова «Остров невезения»? Да, ту, которая играла в культовом советском фильме «Бриллиантовая рука». Так, может, строчки: «Что они ни делают, не идут дела. Видно в понедельник их мама родила» именно про это?

Вторник — день Марса

Ваша дата рождения скрывает больше, чем вы думали: вторник — день Марса. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Вторник связан с Марсом, а значит, его энергия в действии, борьбе, смелости и напоре. Рождённые в этот день редко бывают безразличными. Они прямые, страстные, активные и плохо переносят несправедливость. Им легче вступить в спор, чем сделать вид, что всё нормально. В отношениях им нужна искра. Слишком спокойные, пассивные и предсказуемые партнёры могут быстро наскучить. Любовь у людей Марса часто яркая, бурная, с сильным притяжением и такими же сильными конфликтами.

Финансовый рост возможен через бизнес, спорт, управление, рискованные проекты, конкуренцию и лидерство. Их сила — это несгибаемость: таких людей трудно подавить или сломать. Однако за этим серьёзным внутренним стержнем скрывается слабость: рождённые под влиянием Марса вспыльчивы.

Среда — день Меркурия

Ваша дата рождения скрывает больше, чем вы думали: среда — энергия Меркурия. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Средой управляет Меркурий — планета общения, информации, слов и скорости мышления. Люди, рождённые в этот день, часто бывают подвижными, любознательными, разговорчивыми и очень восприимчивыми к новым знаниям. Они быстро схватывают идеи и легко переключаются между темами. В любви им важен интеллект: рождённых в энергии Меркурия может привлечь человек, с которым интересно говорить, спорить, смеяться и узнавать новое. Молчание, однообразие и эмоциональная закрытость быстро гасят интерес.

Деньги лучше всего приходят через коммуникации: тексты, голос, переговоры, обучение, продажи, посредничество, блогинг, консультации. Их талант — объяснять сложное простыми словами и находить подход почти к любому собеседнику. Но есть и слабое место: желание заниматься сразу десятью направлениями. Чтобы добиться результата, важно не бросать начатое на середине.

Четверг — день Юпитера

Ваша дата рождения скрывает больше, чем вы думали: четверг под энергией Юпитера. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Четверг считается одним из самых удачных дней для рождения, поскольку им управляет Юпитер — планета роста, статуса и больших возможностей. Рождённые в четверг часто мыслят масштабно, верят в людей и умеют видеть перспективу там, где другие замечают только препятствия. В отношениях им подходят сильные, зрелые, статусные партнёры. Рождённым под энергией Юпитера важно чувствовать, что союз помогает расти, а не сужает жизнь до бытовых мелочей.

Деньги могут приходить через крупные проекты, образование, наставничество, путешествия, международные связи, философию, управление и публичную деятельность. Их сила заключается в вере в лучшее и способности притягивать шансы даже в сложные периоды. Слабость — переоценка собственных возможностей: иногда они берут на себя слишком много или тратят больше, чем стоит.

Пятница — день Венеры

Ваша дата рождения скрывает больше, чем вы думали: рождённые в пятницу обладают энергией Венеры. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Пятница находится под покровительством Венеры. Это планета любви, красоты, удовольствия и притяжения. Люди, рождённые в этот день, часто обладают природным обаянием. К ним тянутся, их замечают, им проще располагать к себе без давления и борьбы. В любви они могут быть очень притягательными. Им важно чувствовать нежность, восхищение, телесный комфорт и эмоциональную гармонию. Но есть риск слишком сильно подстраиваться под партнёра и терять собственные желания.

Финансы могут идти через красоту, искусство, стиль, моду, дизайн, косметологию, творчество, женские проекты, сферу удовольствий и всё, что делает жизнь приятнее. Их сила — это мягкое магнетическое влияние. Но не стоит забывать про слабости: рождённые под энергией Венеры часто стремятся выбрать лёгкий путь, откладывают важные решения и ждут, что всё как-нибудь сложится само.

Суббота — день Сатурна

Дата рождения скажет больше, чем вы сами: суббота — день энергии Сатурна. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Субботой управляет Сатурн — планета времени, дисциплины, ответственности и мастерства. Этот день может давать непростую, но очень сильную энергию. Рождённые в субботу часто кажутся взрослее своих лет, рано понимают, что за всё нужно платить трудом, выдержкой и терпением. В любви они редко бросаются в случайные романы. Им важны надёжность, серьёзность и перспектива. Они раскрываются медленно, но если выбирают человека, то часто настроены на долгую дистанцию.

Деньги приходят через профессионализм, опыт, системный труд, экспертность и умение ждать. Нередко с возрастом их положение становится заметно лучше: то, что не давалось легко в молодости, начинает приносить плоды позже. Именно поэтому их сила в невероятной выносливости, а слабость — в привычке жить через «надо» и забывать о радости, отдыхе и простом удовольствии от жизни.

Воскресенье — день Солнца

Рождённые в воскресенье связаны с энергией Солнца. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Воскресенье связано с Солнцем. Именно поэтому люди, рождённые в этот день, харизматичны и полны энергии света. В них есть внутренний огонь, который притягивает взгляды. В любви рождённые под энергией светила скорее выбирают сами, нежели ждут, когда выберут их. Им важно восхищение, уважение и ощущение собственной ценности рядом с партнёром. Они плохо переносят отношения, где их обесценивают или делают «невидимыми».

Деньги могут приходить через личный бренд, творчество, сцену, лидерство, публичность, управление, медиа и проекты, где важна индивидуальность. Их сила — харизма, которая открывает двери быстрее, чем долгие объяснения. Слабость — зависимость от признания. Если их не замечают, они могут терять уверенность и энергию.

День недели рождения можно воспринимать как стартовую энергию: не приговор, а подсказку. Он показывает, что человеку даётся естественно, где скрыта сила и в каком месте чаще всего возникает внутренний перекос. А какой у вас день? Напишите в комментариях. Кстати, недавно Life.ru писал о том, как можно понять, что на вас навели порчу. В статье мы рассказали о пяти опасных признаках, которые нельзя игнорировать!