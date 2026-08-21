Блогерша Марта Келли с 500 000 подписчиков умерла после увеличения груди

В Бразилии трагически оборвалась жизнь известной блогерши Марты Келли. Ей было 33 года. Как сообщает Daily Mail, причиной смерти стали осложнения, возникшие после проведения косметологической операции.

12 августа пациентка перенесла комплексное вмешательство, включавшее липосакцию, установку грудных имплантатов и абдоминопластику. Однако спустя два дня её состояние резко ухудшилось, и она была срочно госпитализирована. Усилия врачей не увенчались успехом — 17 августа Марта скончалась.

В социальных сетях муж погибшей Маркус Винисиус обратился к подписчикам с душераздирающим сообщением.

«Кажется, никакие фразы не смогут передать всю боль, которую я сейчас чувствую. Мы прожили вместе 15 лет. Марта была любовью всей моей жизни. Моей лучшей подругой, самой лучшей женой и невероятной матерью для наших детей», — написал он. У женщины остались трое несовершеннолетних детей.

Марта Келли была популярной блогершей: более полумиллиона человек следили за её публикациями, посвящёнными моде, материнству и повседневной жизни.

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