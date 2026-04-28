28 апреля, 16:32

Скончался блогер Андрей Багно, прославившийся своим необычным семейным союзом

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @africa_bagno

На 47-м году жизни скончался известный в сети блогер Андрей Багно. Первые сообщения о трагедии появились в его личном профиле, где был опубликован снимок мужчины в критическом состоянии и прощальный пост от имени его жены. Многие подписчики поначалу скептически отнеслись к этой информации, заподозрив взлом аккаунта злоумышленниками.

Однако вскоре информацию подтвердил родственник покойного.

«Мой брат Андрей ушёл к Господу», — сообщил Владимир Багно в запрещенной в РФ социальной сети, развеяв сомнения аудитории.

Популярность тиктокер получил благодаря своему необычному роману с 22-летней Софией из Кот-д’Ивуара. Пара познакомилась в 2020 году и около двенадцати месяцев поддерживала отношения дистанционно, пока мужчина щедро одаривал возлюбленную подарками и помогал материально.

Свадьба состоялась после долгого периода виртуальных ухаживаний. Торжество сопровождалось всеми атрибутами классического праздника, однако за десять часов до церемонии невеста сделала неожиданное признание: «Я беременна». Несмотря на то, что ребёнок был зачат от другого человека, блогер решил не отменять бракосочетание.

В профиле умершего появилась эмоциональная запись от лица супруги: «Ты оставил меня с Линдой. Линда безутешна, она плачет с самого утра. Андре, я люблю тебя. Покойся с миром».

Фолловеры обсуждают возможную причину случившегося. Ранее мужчина откровенно рассказывал в своих видео о том, что проходил курс лечения от малярии. Многие предполагают, что именно осложнения после перенесенной болезни могли привести к трагическому исходу.

Ранее ушёл из жизни автор подкаста Anton Stein Podcast Антон Штейн. Ему было 37 лет. Штейн умер от сердечной недостаточности на фоне болезни печени.

Оксана Попова
